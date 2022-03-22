麥當勞驚傳「薯條缺貨」買不到！店員對話流出　全場崩潰

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貼文一出，網友全崩潰，就有不少網友表示真的買不到了，「沒有薯條誰還要吃麥當勞」、「不要連麥當勞也沒有欸，前幾天去吃丹丹，丹丹也沒有馬鈴薯條了欸」、「昨天跑了兩間台南的麥噹噹，薯條都是暫不供應… 然後就直接跑去吃丹丹了」、「之前摩斯也是沒薯條，套餐只能配其他的」、「天啊，我明天立刻去吃」、「昨天去買麥當勞也被告知薯條暫不供應，連小薯都沒有」、「上週末開始已經斷貨了…完全買不到」、「好煩喔，麥當當怎麼了，我們台灣麥當勞連外國人都覺得好吃欸，不能在東缺西缺了啦」。
但也有網友回應「他說要缺貨可能是進貨預估不夠啦哈哈哈，我沒聽我們店說（麥胞路過）」、「除非產地或供應鏈出狀況吧」、「可能是供應鏈出了問題，之前日本麥當勞也因為馬鈴薯的緣故，停售大薯跟中薯」。
其中，也有一些自稱是麥當勞員工的網友回應，「前幾天我們店要訂貨結果被通知說薯條缺貨，但不確定會不會斷貨」、「會斷貨，已經有好幾間麥當勞沒有薯條了，都是該死的海運問題」、「難不成我們店這次突然進了27箱薯條就是因為快沒了嗎」。甚至還有網友貼出大溪員林麥當勞的公告，「您好，餐廳因薯條缺貨，暫時無法供應，目前現場供應雞塊配餐／沙拉配餐／炸雞配餐，實際以現場供應為主，造成不便，敬請見諒，大溪員林麥當勞」。
不過經《NOWnews今日新聞》記者實際詢問麥當勞公關以後，對方則表示「目前薯條正常供應，並無缺貨問題」。（編輯：郭佩蓉）