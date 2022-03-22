iPhone SE超划算該買嗎？網提「關鍵1點」勸想想：有差
Apple公司於3月8日發表第三代iPhone SE，其處理器規格與iPhone 13系列一樣為A15處理器，也順應潮流搭載5G傳輸功能，定價為13,900起，被譽為蘋果史上最便宜的手機，引發眾多民眾討論，可有網友卻點出一個「致命缺點」，認為若有看影片和玩遊戲習慣的用戶，可能會不適合這台手機。
原PO於PTT中發文，表示自己從未使用過iOS系統的手機，近期看到第三代的iPhone SE價格十分便宜，而且有許多他喜愛的顏色，故在考慮是否該入手當備用或入門機，於是向網友詢問「CP值高嗎？」
許多果粉紛紛稱讚該手機，認為非常值得入手「光有口罩解鎖就值了這個功能根本為台灣人量身訂做的，未來五年內應該都不可能拿下口罩」、「可以買啊，cp值很高，我家用過SE跟SE2」、「其實不玩遊戲平常就是看影片，瀏覽網頁通訊軟體，都非常順」、「沒看影片玩遊戲單手真的很方便」。
但因為顯示器為4.7吋，相較於現今的大螢幕潮流，這樣的大小讓許多手遊族及影片族略微猶豫「不嫌螢幕小可以」、「我已經回不去小螢幕了（哭）」、「螢幕真的太小」，部分人則建議可自己去直營店上手嘗試，確認是否符合自己的需求「你在台北可以去直營店玩玩」。 （編輯：李惠婷）