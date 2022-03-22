保健品開封「1動作」超重要！全場見原因震驚：長知識了
不少人平時有吃保健食品的習慣，不過，就有一名網友表示，她開封了一罐保健食品，一吃發現味道不太對勁，店員得知後指出，罐裝藥品開封後應該要立即將裡頭的棉花等物品拿出來，才不會導致變質，貼文一出，讓大批網友驚喊：「真假！趕快去把我葉酸的棉花拿出來，長知識了！」
該名網友今（22）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示在好市多購入一款保健食品，但回家拆封後吃了覺得味道不太對勁，回到店裡詢問，店員表示，以後買這種罐裝藥品，拆封後要先將裡頭的棉花及其他東西拿出來，讓她困惑問：「請問⋯小姐為何會這樣說呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「好像會更容易受潮，所以要拿出來」、「我丟是因為綿花會被手摸來摸去又塞在瓶口覺得不衛生所以一律丟掉，想不到丟對了」、「沒錯，打開就受潮，棉墊跟乾燥劑都要拿掉」、「因為密封時那些可以維持狀態，但開封後會搞壞狀態」、「本來就要拿出來，才不會吸了水氣，讓保健品變質」、「因為打開後它開始會吸水，藥品會受潮」。
還有專業網友現身解釋，「根據美國國家藥典（USP）規定，藥品一旦開罐，罐內所附的棉花和乾燥劑，就必須立刻丟棄，否則它們會因吸附水氣，成為藥罐內的一項汙染源！棉花的作用是在運送過程中避免藥品四處碰撞粉碎」，這讓許多人驚喊，「長知識了謝謝」、「學習到了」、「真假！趕快去把我葉酸的棉花拿出來，長知識了」。（編輯：賴禹妡）