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捲尺上「神秘文字」有何用？內行揭實用真相：用錯超恐怖

▲捲尺上寫有神祕文字，內行解答用途為測量風水。（圖／取自《爆廢公社》）
▲捲尺上寫有神祕文字，內行解答用途為測量風水。（圖／取自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 12:20:46

捲尺是家家戶戶必備的小工具，買家具或室內裝潢時都需要精準測量，但近日有網友好奇發問，捲尺上的「2排中文字」有何用途？對此，網友則解答，實際上可以透過捲尺簡單看風水，根據捲尺上的吉數選擇家具或是門窗的長寬，但需要特別注意的是，兩排文字各有不同用途，可千萬不要搞混了。

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▲捲尺上寫有神祕文字，內行解答用途為測量風水。（示意圖／取自unsplash）
▲捲尺上寫有神祕文字，內行解答用途為測量風水。（示意圖／取自unsplash）
根據網友於《爆廢公社》好奇發問，「捲尺上面的文字到底是要測量什麼的？什麼時候才會用到？」只見捲尺上不只有常見的測量單位，還有對照在公分、台吋中間的兩排文字，像是添丁、師脫、官鬼等。

事實上此種捲尺又稱魯班尺，是建築風水專用的測量工具，根據風水加入八字，可以丈量出房宅的吉凶運勢，需要注意的是，上面是看陽宅，下方則為陰宅，「上面量家具、門框、床…等等；下面量棺材、墓…之類，陰間的東西」、「家裡什麼都可以量，門框長度，神明桌長度」、「裝潢的時候設計師都有幫我們量，基本尺寸都要見紅，不能有黑」、「一般來說，最常見的....訂做的桌子，或門寬，通常會是吉利的文字」。

網友認為「有些人很無聊啊，貼個東西掛個東西，高度都要看那個決定」、「只要你信的話，什麼都有可能用到，只要你不信的話，什麼都用不到」、「迷信的時候用」、「基本上會照那用的少之又少了啦！很沒必要的發明」。（編輯：鍾怡婷）

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