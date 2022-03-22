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LINE在台灣無法被取代？「生存關鍵」被抖出：還能活很久

▲LINE在台灣深受許多用戶喜愛，免費傳訊息、通話、轉帳等功能，成為國人聯繫親友最佳工具已有很長一段時間。（示意圖／shutterstock）
▲LINE在台灣深受許多用戶喜愛，免費傳訊息、通話、轉帳等功能，成為國人聯繫親友最佳工具已有很長一段時間。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 12:30:52

LINE在台灣深受許多用戶喜愛，免費傳訊息、通話、轉帳等功能，成為國人聯繫親友最佳工具已有很長一段時間，對此有網友就好奇，現今社交軟體眾多，選擇多變，那「LINE有可能被取代嗎？」引發熱議。

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原PO在PTT發文表示，類似LINE的社交軟體其實滿多樣的，在國外的流動性也很大，例如WhatsApp、iMessage、SnapChat、Twitter等，在國外都相當夯，但上述這些在台灣反而都沒什麼紅過。

▲男友媽「Call100通電話」狂罵！女怒揭真相氣爆。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲原PO好奇，LINE為何無法被其他軟體取代，網友紛紛點出通話免費、中老年人都在用，以及多種附加服務是關鍵。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
原PO接著說，「現在台灣主流就是LINE、Messenger，流行一點的還有Instagram，LINE來台也都已經10年多了，怎麼沒被其他間做掉？什麼原因讓他變成龍頭？有沒有可能被取代」。

貼文一出，網友紛紛留言「短時間不可能，長輩都在用了」、「中老年都用LINE就不容易被淘汰了」、「LINE PAY、轉帳、繳費，一堆服務」、「大概還能撐個10年跑不掉吧」、「公家機關、政府人員都在用，感覺很難」、「LINE很早進來台灣，算先行者啊」、「LINE強在一整套服務吧」、「打電話免錢這點，很難被取代」、「光貼圖就贏一半」。

不過，也有不少人直言「有感覺LINE越來越難用」、「LINE只會拿來聊天了，很多多餘功能不會去用它」、「感覺遲早會被取代，但不是被現有的軟體」、「感覺很多人LINE只是不用不行，想不想用是其次」。（編輯：張志浩）

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