外送員打翻餐點？他傻眼怒轟：根本故意 「真實原因」曝
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，近日一名網友抱怨，自己點了外送的預定訂單，不料外送員提早抵達後，不願等到預定時間，於是將餐點直接打翻在地上，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文提到，「我設定晚上9點45分取餐，外送員9點33分到並打了電話，我跟他說沒辦法我不在家」，而對方只回應「喔，你要9點45分取餐喔」，就立馬掛掉電話。
原PO接著表示，大約過了幾分鐘，平台客服打電話來，說「外送員在外送途中打翻餐點，是否要請餐廳重做」，讓他傻眼直呼「是外送員故意打翻的吧」！事後原PO無奈表示，「我設定預定時間取餐，但外送員提早到不想等，就故意打翻餐點在我家門前，是惡意的做法」，他認為外送員不想等，可以取消訂單，或是告知之後，讓客人取消訂單，而不是這樣用這種方法。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「好扯，這樣弄髒環境」、「太誇張了吧，遇到會氣死耶」、「浪費食物就真的很不可取」、「不知道是外送賺錢還是外出結怨」；不過，也有不少人和外送員留言緩頰，「預定的功能本來就不好用」、「平台外送員的APP上不會備註此單為預約單，所以到客人樓下電聯由客人告知才會知道，我等客人過最久50分鐘」、「說真的外送員也沒必要等你」、「其實主要是系統端問題，結果最無辜的是店家」。（編輯：張志浩）