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影／台灣人大啖印、菲美食　直呼：與台灣異曲同工之妙

▲熱愛旅行、美食的youtuber「PJ大俠」前往當地人家品嚐道地的印尼及菲律賓料理。（圖／PJ大俠愛旅行深活 PJ Travel）
▲熱愛旅行、美食的youtuber「PJ大俠」前往當地人家品嚐道地的印尼及菲律賓料理。（圖／PJ大俠愛旅行深活 PJ Travel）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-22 16:51:492022-03-22 16:53:27

《四方報》報導，近年來移工、新住民及外籍生族群成長，將異國文化帶來台灣，東南亞商店、美食越來越普遍，靠著獨特的風味擄獲老饕們的心。熱愛旅行、美食的youtuber「PJ大俠」倆口子Percy和Julie先前落腳印尼體驗當地文化，並前往當地人家品嚐道地的印尼及菲律賓料理，其中不少料理與台灣有「異曲同工之妙」，讓他們相當驚艷，直呼美味。

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影片中，兩人趁著印尼年節，受邀前往Percy在當地的網球好友Cristo家中作客，由於Cristo老婆Maru是菲律賓人，因此除了印尼菜，還特別端出兩道經典的菲律賓料理招待，Percy和Julie在拜訪前也不禁期待，「不知道印菲組合可以迸出什麼新火花」。

抵達Cristo家後，對方端出一桌好菜招待，其中，菲律賓的經典菜色「炒什錦菜」（pinakbet）將南瓜、豆子和茄子一起入鍋炒，還加入秋葵勾芡，滋味相當特別。Julie表示，先前在菲律賓薄荷島旅行時，有嚐過這道菜，是菲律賓的名菜，採用蒜跟蝦米爆香，吃起來還帶有鐵板香氣，有點類似台灣快炒的感覺，讓她驚呼「感覺菲律賓跟台灣的飲食文化有點異曲同工之妙」。

此外，兩人還品嘗了「花枝」（adobong pusit），發現菲律賓的花枝菜餚比較不會去內臟，並且加了很多檸檬，採取蒸煮的方式，沒有多餘的調味，味道清爽，吃起來有檸檬海鮮沙拉的風味。而印尼的酸菜肉骨湯，風味道地、酸菜味濃郁，有點像台灣的排骨湯，也令人印象深刻。

飯後，男主人媽媽還準備了老家拖拉加（Toraja）的特色點心「Deppa Tori」，採用蔗糖和米磨成粉製成，外脆內軟，Percy嘗過後直呼「味道有點像黑糖沙其瑪」。為答謝男女主人的熱情招待，PJ兩人也送上餅乾禮盒和手寫的春聯表達謝意，Cristo也開心表示，未來可以再來作客，品嚐更多印尼美食。

原影片：兩口子到印尼人家中作客!! 品嘗印尼Toraja傳統點心+好友烹調的美味料理

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