影／台灣人大啖印、菲美食　直呼：與台灣異曲同工之妙

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抵達Cristo家後，對方端出一桌好菜招待，其中，菲律賓的經典菜色「炒什錦菜」（pinakbet）將南瓜、豆子和茄子一起入鍋炒，還加入秋葵勾芡，滋味相當特別。Julie表示，先前在菲律賓薄荷島旅行時，有嚐過這道菜，是菲律賓的名菜，採用蒜跟蝦米爆香，吃起來還帶有鐵板香氣，有點類似台灣快炒的感覺，讓她驚呼「感覺菲律賓跟台灣的飲食文化有點異曲同工之妙」。
此外，兩人還品嘗了「花枝」（adobong pusit），發現菲律賓的花枝菜餚比較不會去內臟，並且加了很多檸檬，採取蒸煮的方式，沒有多餘的調味，味道清爽，吃起來有檸檬海鮮沙拉的風味。而印尼的酸菜肉骨湯，風味道地、酸菜味濃郁，有點像台灣的排骨湯，也令人印象深刻。
飯後，男主人媽媽還準備了老家拖拉加（Toraja）的特色點心「Deppa Tori」，採用蔗糖和米磨成粉製成，外脆內軟，Percy嘗過後直呼「味道有點像黑糖沙其瑪」。為答謝男女主人的熱情招待，PJ兩人也送上餅乾禮盒和手寫的春聯表達謝意，Cristo也開心表示，未來可以再來作客，品嚐更多印尼美食。
原影片：兩口子到印尼人家中作客!! 品嘗印尼Toraja傳統點心+好友烹調的美味料理
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