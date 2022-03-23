喜宴吃得比辦桌好？「詭異菜單」賓客全愣：紅包給我還來
往往我們去參加喜宴的時候，不論是流水蓆型態的還是婚宴會館，總會期待能夠吃到一些「神秘好菜」，盼望自己包出去的紅包，至少也不要吃得太過寒酸。不過，就有網友分享自己去參加喜宴的時候，一打開菜單卻發現超詭異菜名，因為太過神秘反而讓在場賓客全部傻眼，貼文引發討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「現在的喜宴到底在吃什麼啊？菜單都設計的這麼文言文嗎？」只見貼出的菜單當中，幾乎沒有一眼可以看穿是什麼菜色的名字，例如「仙境琉璃祥瑞饌」、「永浴愛河美良緣」、「甲鼎昇威紫羅皇」、「威頓神龍霞秋煌」等等，一整張菜單12道菜色，根本完全看不出是什麼菜。
貼文一出，網友紛紛回應「這種菜單真的有夠瞎，賓客連吃什麼都不知道，隨便他們上菜」、「這菜單如果不照順序上，有8成會不知道自己在吃什麼吧」、「這樣隨便出，也不會出包」、「菜單可變化性超大欸，根本不知道是什麼＝＝」、「偷工減料賓客也不會知道....騙吃騙喝」、「取這種名字騙人而已，東西又不會比較好吃」、「吃這種的紅包乾脆還我，吃個喜宴還要猜謎，連自己要吃什麼都不知道」。
另外，也有人嘗試解謎，表示像是第一道「花好月圓喜眉梢」應該就是「炸湯圓」；而最後一道「達香獻如意季菓」應該為「水果拼盤」；而像是「威頓神龍霞秋煌」猜測為「龍蝦」；「仙境琉璃祥瑞饌」則應該是冷盤菜色搭配乾冰製成的拼盤，沒想到新人因為創新創意，結果讓不少賓客看了霧煞煞，意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）