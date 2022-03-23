LINE主題哪款最夯？熱門NO.1答案「超意外」：到底誰在買
LINE在台灣深受許多人喜愛，免費傳訊息、通話、轉帳等功能，成為國人聯繫親友最佳工具，而為了避免用戶使用時感覺單調，官方也會定期推出貼圖、主題，並開放創作者自製素材上傳，不過近日就有網友發現，LINE目前的原創主題排行第1竟是一對的情侶的親密合照，眾人紛紛驚呼「到底誰在買啦」！
一名網友昨（22）日在PTT發文表示，「最近想說無聊換個LINE主題，點開看到第一名直接軟掉，這都是什麼人才會買啊?」原來，目前原創主題排行榜上，第一名是一對情侶的多張合照，名稱為「牽手走完這輩子」，不只在解鎖時、工作列有兩人頭像，連聊天時的背景都被小倆口佔據。
實際查看LINE原創主題排行後，還能夠發現，有另2款類似主題也衝上排行榜，對此網友也紛紛留言，「親友團吧」、「馬上買來送朋友」、「還蠻有趣的啊」、「太鬧了吧，什麼鬼啊」、「交換禮物最佳首選！感謝推薦」、「很多類似的系列（照片都不同人）作者都是同一個人」、「作者好像是幫人客製化」。
此外，針對上述現象，3C達人「瘋先生」則表示，LINE針對一般用戶自由開放創作LINE主題，只要符合製作準則可上架販售，不過也有情侶將生活出遊照融入LINE主題，但「畢竟情侶照也只有雙方會購買下載，從排名來看並不正常，能夠衝上熱門排行榜，表示可能是利用某些洗排名手法，將自己原創主題推到最前方」。（編輯：張志浩）