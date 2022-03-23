打造智慧醫療大未來　羅東博愛醫院攜手淡大產學合作

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此次雙方合作，正好接軌淡江大學因應國家產業發展需求與國際發展趨勢，預計於蘭陽校園申請籌設的「精準健康學院」計畫，該計畫未來將開設「高齡健康管理學研究所」及「智慧照護產業學研究所」。兩方產學合作，可望共同培養出結合AI科技、具備照護應用能力、健康管理應用能力及科際整合能力之中高階管理人才。
整合雙方資源 共創新醫療型態
簽約典禮在淡江大學葛煥昭校長的主持下圓滿完成，由淡江大學學術及蘭陽兩位副校長偕一級主管們觀禮見證；羅東博愛醫院則由許豪執行長帶領行政及醫療主管團隊一同參與，未來雙方將針對醫療照護實務及人工智慧、資通訊領域的專長，初步進行放腫科、病理科等方面的超音波影像協同研究；中長期將朝向更緊密的場域及教學合作，使雙方在地區發展、全球佈局、教學研究、社區醫學及大數據應用上，有加乘超越的效果。未來也期望透過雙方合作，不只運用AI技術進行醫療與學術上的雙面創新轉型，更能持續整合雙方資源，培育優秀人才，打造產學合作交流的卓越平台。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53147
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