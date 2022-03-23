花蓮強震全台有感！震後該注意啥　專家曝「這點」要先做

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1. 在室內者應立即熄滅火源，關閉電源以防火災，然後奔逃至室外空曠地方，但應防外物倒塌（如招牌、屋瓦、廣告燈等）而被擊傷。
2. 如一時無法逃至室外，應選一堅固、高度較矮而重心穩定之家具下（旁）躲避，並遵照趴下(drop)、掩護(cover)、穩住(hold on)的原則，以免被室內落物擊傷。
3. 不可躲在牆邊、河、海堤或山崖附近。
4. 沿海居民應疏遷至高地以防海嘯。
5. 水庫下游地區居民，應防水庫崩塌所引起之山洪。
6. 高樓之居民逃離時，切忌爭先恐後，否則易生跌倒而被踏斃，並使出口擁塞。
然而地震過後，又該注意哪些事項呢？
1. 確認房屋是否有受損，大樓是否有異常傾斜沉陷現象，門窗是否被擠壓變形，柱子是否有嚴重裂縫或是混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。
2. 確認家人和家裡一切平安之後，還要確認附近鄰居是否安全，有沒有人需要援助。
3. 確認瓦斯爐、暖爐等器具是否關掉。斷水前，盡量用水桶、水壺和鍋子多儲存一些水。存在浴缸裡的水，可以用來沖馬桶。
4. 保持冷靜，確認自己有沒有受傷，再想辦法讓外面的人知道自己的位置與情況。
5. 應發揚守望相助精神，互相救助，並速向警方請求救助。
6. 地震發生後，勿輕信謠言，並防餘震。（編輯：陳珮瑜）