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花蓮強震全台有感！震後該注意啥　專家曝「這點」要先做

▲花蓮今（23）日凌晨發生全台有感大地震，氣象局專家特別提醒地震時的注意事項。（示意圖，非當事人／取自pgotoAC）
▲花蓮今（23）日凌晨發生全台有感大地震，氣象局專家特別提醒地震時的注意事項。（示意圖，非當事人／取自pgotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 11:40:062022-03-23 12:35:19

今（23）日凌晨1點41分花蓮縣近海發生規模6.6的強震，全台皆有感，不僅許多民眾在睡夢中被驚醒，手機的國家及警報也大響，氣象局也提醒地震的活躍期可能已漸漸來臨，那麼大地震來臨時該注意那些事情呢？

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▲今（23）日凌晨許多民眾都收到國家及警報通知發生地震。（圖／記者陳珮瑜攝）
▲今（23）日凌晨許多民眾都收到國家及警報通知發生地震。（圖／記者陳珮瑜攝）
根據《中央氣象局地震測報中心》指出，針對「大地震發生時應該要注意哪些事項？」列出6項民眾常常忽略的點：

1. 在室內者應立即熄滅火源，關閉電源以防火災，然後奔逃至室外空曠地方，但應防外物倒塌（如招牌、屋瓦、廣告燈等）而被擊傷。

2. 如一時無法逃至室外，應選一堅固、高度較矮而重心穩定之家具下（旁）躲避，並遵照趴下(drop)、掩護(cover)、穩住(hold on)的原則，以免被室內落物擊傷。

3. 不可躲在牆邊、河、海堤或山崖附近。

4. 沿海居民應疏遷至高地以防海嘯。

5. 水庫下游地區居民，應防水庫崩塌所引起之山洪。

6. 高樓之居民逃離時，切忌爭先恐後，否則易生跌倒而被踏斃，並使出口擁塞。
 

▲氣象局表示地震發生時，最重要的就是關閉電源及火源。（圖／翻攝自《中央氣象局地震測報中心》）
▲氣象局表示地震發生時，最重要的就是關閉電源及火源。（圖／翻攝自《中央氣象局地震測報中心》）
然而地震過後，又該注意哪些事項呢？

1. 確認房屋是否有受損，大樓是否有異常傾斜沉陷現象，門窗是否被擠壓變形，柱子是否有嚴重裂縫或是混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。

2. 確認家人和家裡一切平安之後，還要確認附近鄰居是否安全，有沒有人需要援助。

3. 確認瓦斯爐、暖爐等器具是否關掉。斷水前，盡量用水桶、水壺和鍋子多儲存一些水。存在浴缸裡的水，可以用來沖馬桶。

4. 保持冷靜，確認自己有沒有受傷，再想辦法讓外面的人知道自己的位置與情況。

5. 應發揚守望相助精神，互相救助，並速向警方請求救助。

6. 地震發生後，勿輕信謠言，並防餘震。（編輯：陳珮瑜）

▲地震過後要確保房屋是否受損，門窗有無被擠壓變形，或是柱子是否有嚴重裂縫等等。（圖／翻攝自《中央氣象局地震測報中心》）
▲地震過後要確保房屋是否受損，門窗有無被擠壓變形，或是柱子是否有嚴重裂縫等等。（圖／翻攝自《中央氣象局地震測報中心》）

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