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你真的有便秘嗎？　「羅馬準則」可自測

你真的有便秘嗎？　「羅馬準則」可自測
你真的有便秘嗎？　「羅馬準則」可自測

健康醫療網

2022-03-23 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也有長期便秘的困擾嗎？小心長期下來容易口乾、口臭，也可能影響情緒。日前一名35歲職業婦女，因家庭工作兩頭燒導致長年有便秘問題，不僅數日才排便一次，且大便顆粒狀，需出力才能排出，加上平時久坐水喝少，也感覺到情緒常不佳，因此赴中醫求診，經醫師診斷為燥熱內結和氣滯不行的體質，治療2週後，已順利舒緩便秘問題，情緒也逐漸改善。

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容易緊張又久坐少動　小心埋下便秘危險因子

在傳統中醫上，便秘分為燥熱內結、氣滯不行、氣血不足和陰寒凝結四種原因，像是患者屬於陽盛體質又喜歡大魚大肉，這時因腸胃容易積熱，使津液耗損、腸道失潤，促使大便容易乾結。劉家蓁醫師解釋，若患者屬於容易緊張焦慮者或久坐少動，都會促使氣機鬱滯，導致大腸傳導功能失常因而造成便秘。

羅馬準則檢視是否有便秘　必要時應盡快就醫

在中醫治療上，像針對燥熱內結的患者，會使用如大黃、芒硝等清熱潤腸的方法，而氣滯不行的患者則會採以檳榔、木香等用藥，至於氣血不足的患者會益氣養血潤腸，用藥則如黨參、芍藥、麻子仁。劉家蓁醫師說明，民眾可透過羅馬準則檢視自己是否為便秘，包括有25%的機率出現需用力解便、糞便體積過大或過硬、感覺解便不完全、每週排便次數少於3次等現象，且符合兩項以上者，其次除非使用緩瀉劑，否則很少有軟大便，最後則是不符合腸道激躁症的診斷。

便秘者除遵循醫師用藥　養成良好生活習慣是關鍵

一旦便秘症狀持續超過三個月，就為慢性便秘，但因便秘成因多，又分為找不到造成症狀的原發性，以及因為疾病和藥物所引發的續發性，因此必要時仍得尋求專業醫師協助，找出病因能對症下藥。劉家蓁醫師建議，除了遵循醫師指示用藥，平時也要配合運動及飲食習慣改變，且養成固定時間解便習慣，才能真正遠離便秘人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53153

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