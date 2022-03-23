你真的有便秘嗎？　「羅馬準則」可自測

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在傳統中醫上，便秘分為燥熱內結、氣滯不行、氣血不足和陰寒凝結四種原因，像是患者屬於陽盛體質又喜歡大魚大肉，這時因腸胃容易積熱，使津液耗損、腸道失潤，促使大便容易乾結。劉家蓁醫師解釋，若患者屬於容易緊張焦慮者或久坐少動，都會促使氣機鬱滯，導致大腸傳導功能失常因而造成便秘。
羅馬準則檢視是否有便秘 必要時應盡快就醫
在中醫治療上，像針對燥熱內結的患者，會使用如大黃、芒硝等清熱潤腸的方法，而氣滯不行的患者則會採以檳榔、木香等用藥，至於氣血不足的患者會益氣養血潤腸，用藥則如黨參、芍藥、麻子仁。劉家蓁醫師說明，民眾可透過羅馬準則檢視自己是否為便秘，包括有25%的機率出現需用力解便、糞便體積過大或過硬、感覺解便不完全、每週排便次數少於3次等現象，且符合兩項以上者，其次除非使用緩瀉劑，否則很少有軟大便，最後則是不符合腸道激躁症的診斷。
便秘者除遵循醫師用藥 養成良好生活習慣是關鍵
一旦便秘症狀持續超過三個月，就為慢性便秘，但因便秘成因多，又分為找不到造成症狀的原發性，以及因為疾病和藥物所引發的續發性，因此必要時仍得尋求專業醫師協助，找出病因能對症下藥。劉家蓁醫師建議，除了遵循醫師指示用藥，平時也要配合運動及飲食習慣改變，且養成固定時間解便習慣，才能真正遠離便秘人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53153
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