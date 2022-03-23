麥當勞早餐「神級抹醬」回歸！搭鬆餅味道超絕 網推爆
麥當勞是受許多台人喜愛的連鎖速食餐廳，部分人早餐便會到該店消費，開啟自己活力的一天。就有網友表示近期去麥當勞購買鬆餅早餐時，發現原本消失的「神級抹醬」回來了，美味滑順的口感讓她相當開心，但也有人點出該抹醬並不健康，需多加注意。
原PO於Dcard中發文，表示前陣子麥當勞早餐系列的鬆餅，附贈的抹醬變成安佳奶油，而昨（22）日久違到該店消費時，發現原先消失的「脂肪抹醬」回歸了，她認為該抹醬在常溫下滑順好抹，搭上楓糖醬的糖份，能一解早九上課的煩悶，她也好奇「雖然都很好吃，好奇大家喜歡哪個」。
熱愛麥當勞脂肪抹醬搭鬆餅的老饕紛紛歡呼「豪吃」、「等等就去吃，地震後失眠的我...需要鬆餅」、 「我兩種都蠻喜歡的」、「天啊太棒終於回來了！！有一陣子是安佳我就沒吃了」，不過也有人表示該抹醬早已回歸「我拿到的一直都是這個啊！超愛，這個搭糖漿簡直完美」、「我也記得這個奶油回歸很久了，有一個月了吧」。
部分網友則被脂肪抹醬的名稱給嚇到「現在才知道！一直以為是奶油，脂肪抹醬聽起來就超恐怖」。據衛生福利部所述，奶油為乳品衍生之油脂製品，故乳脂肪必須達80％以上才可以此命名，10%以上未達80%者則稱為鮮奶油、乳脂、食用乳油、鮮乳油。文中的脂肪抹醬則是與人造奶油為一組，以食用油脂、植物油為原料，油脂含量達10%以上未達80%之產品稱脂肪抹醬，油脂含量達80%以上之產品為人造奶油。（編輯：李惠婷）