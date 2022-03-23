30歲正籌備婚事驚罹腸癌　三次復發轉移尪從不悔婚

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鮮花和鑽戒 是陪妳走到地老天長的承諾
一天晚上，肚子突然極度疼痛，李淑婷連忙前往輔大醫院急診，原先電腦斷層只有照出腸子腫大，懷疑是盲腸炎，緊急開刀、手術刀劃下15公分的傷口，這才讓醫師們驚訝發現，一顆10多公分大的腫瘤藏在腸子裡，手術中除了摘除腫瘤，同時也採下附近15個淋巴結進行化驗，最後發現癌細胞早已擴散。
「確診前，網路上說的那些疑似大腸癌的症狀，我都沒有，也沒有家族病史。」李淑婷說。年紀輕輕，怎能料想到癌症降臨在自己身上？戲劇化的轉變，不只是李淑婷要面對，即將與她攜手共度下半生的曾昭揚，打擊更大。
曾昭揚回憶起李淑婷剛罹癌的時光，「我的人生一直堪稱順遂，但李淑婷罹癌後，讓我非常害怕失去她，但也因為這樣我更想要和她結婚。」從沒想過要逃避、放棄，反而意志更加堅定。於是，在李淑婷展開第一次化療的那一天，也正好是他們交往三周年紀念日，曾昭揚偷偷準備花和鑽戒，在病房單膝下跪，和李淑婷正式求婚，對李淑婷面對接下來抗癌的日子意義重大，李淑婷甜蜜地說，「曾昭揚給了我繼續努力活下去的動力。」
▲曾昭揚在病房中與李淑婷求婚的現場。圖：李淑婷提供。
腫瘤無情轉移到卵巢 生育夢碎
治療與照護的過程相當繁冗，吃了數不盡的保健食品、難喝的高蛋白飲品，加上家人對李淑婷的擔憂與焦急，也讓全家氣氛降到冰點，而考驗還不只如此，在李淑婷經歷12次化療療程後的第三個月，由於夫妻倆想考慮生小孩，於是前往醫院檢查，竟然發現卵巢也有腫瘤，馬上安排進行卵巢瘤子宮全摘除手術，並經歷19次化療和標靶治療，李淑婷開始掉髮，也進入更年期的狀態，完全失去生育機會，對於這對新婚夫妻而言，無非是重大衝擊。
進行了卵巢、子宮摘除的大手術後，李淑婷發生了腸阻塞，住院一個月，每天不能進食喝水，只要一喝水、進食就會吐，得插著鼻胃管，李淑婷說「那一個月在醫院病房的日子，沒有陽光，不知道自己該何去何從」，絕望感襲來，而直到2021年夏天，19次化療和標靶治療結束後，開始口服化療藥物，李淑婷表示，「原本以為可以開始正常過日子，只要吃藥就好，卻在12月檢查出腹膜腫瘤，宣告第三次癌症轉移復發。醫生也告知情況相當不樂觀，如果不治療，1-2年就會離開。」
▲夫妻檔陪伴彼此度過每一次艱難。圖：李淑婷提供。
一度面臨生死關頭 一個心念奇蹟醒過來
病程進入第四期，如一場決勝賭局，關鍵牌該怎麼打，對李淑婷、曾昭揚以及家人最好？2022年1月，李淑婷進行腹膜腫瘤手術後引發敗血症，一度面臨生死關頭，持續高燒40度，陷入意識昏迷的李淑婷，內心卻出現一個聲音，「本來覺得想要走了，就不會這麼痛苦了。但我又想到我的老公，覺得好像不能就這樣走了，突然很神奇的，漸漸好轉」。李淑婷堅強挺過敗血症，即使病魔摧殘、全身折磨，因為愛，讓意志堅定，奇蹟就此發生。
學會放過自己 愛是一切的解答
曾昭揚曾在臉書PO文，「經歷了這麼多困難，讓我更確定我是如此的愛妳」，他對李淑婷的愛永不放棄，或許是他們註定的因緣，也可說是一種對愛的執著，但這份堅定不放棄，卻為艱難灰暗的日子帶來的無限的光明與感動。曾昭揚坦言，過去自己要什麼、就有什麼，幸福總是來得很簡單，但是無常一襲來，讓他深受隨時失去摯愛的恐慌，直到某一刻，他突然轉念：「罹癌是提升他們人生的一個課題」。
曾昭揚接著分享，「身心靈是一體的，心裡很多糾結，也會反映到身體狀況。淑婷也正好是個容易糾結擔心的人，其實是很多時候我們都不懂得『放過自己』，一開始我很害怕老婆離開，那是很深的執著，現在我明白『愛』是一切的解答，而這份愛是要擴及到眾生。」
暫時解除危機的李淑婷，目前持續每周一天回醫院進行化療、標靶治療，雖然不知未來會如何，有著老公的陪伴，李淑婷勇敢把握能呼吸的時日，與身邊的親朋好友盡情相處、好好活著體驗人生各種可能，並且打起精神回公司上班，因為每一天可能都會是最後的道別。這份真摯的情感，一次一次跨越了重重阻礙，如此堅強的人生寫照，更想以此鼓勵病友：「我們一起好好活下去，好嗎？」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53145
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