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北部最強「平價吃到飽」選誰？這幾家400有找　CP值極高

▲北部最強的平價吃到飽是哪家？這幾家400元還有找錢，CP值極高。（示意圖／Pixabay）
▲北部最強的平價吃到飽是哪家？這幾家400元還有找錢，CP值極高。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 15:29:55

在辛勤工作、讀書一整天後，許多人的解壓方式便是去吃到飽餐廳好好大吃一頓，就有網友在網路上詢問北部有哪些好吃的平價Buffet，並希望價格位於400元上下，熱情的老饕們皆提供自己的私藏愛店，港式、韓式、牛排、火鍋店應有盡有。

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原PO於臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》發文，詢問自己目前吃過我家牛排中和店和韓味軒，但想嘗試更多的平價吃到飽店家，並希望價格能落在400元上下，於是向眾人發問「請問北部有推薦的平價吃到飽嗎？」

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享有「3種料理」去吃到飽餐廳必拿，且表示「老闆最害怕你多拿！」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO詢問眾人是否有推薦的北部平價吃到飽。（示意圖／Pixabay）
網友紛紛拿出自己的壓箱寶，將愛店通通分享出來，經整理有以下店家可供讀者參考：港式飲茶類為「港龘港式飲茶歐式自助百匯」，價格380左右。火鍋類為「新千葉火鍋」，價格為390左右。火鍋烤肉兩吃的則有「淡水烤大學」，價格約270元。韓式則有年糕火鍋「兩餐」，299左右；銅板烤肉「韓哥哥銅盤烤肉」，價格約369。美式披薩則有「必勝客歡樂吧」約319元。

而牛排類最受老饕歡迎「新莊體育場店貴族世家鮮饌館400內豐盛自助吧+現點鮮饌吧吃到飽炸！(平日好像可以單點自助吧更便宜，假日要加點排餐才可以享用自助吧，排餐如果點雞腿排就連400都不到了）」、「中永和的我家牛排」、「樹林安格士，400有找的排餐吃得到，淡菜，現做手捲上哪找」。 （編輯：李惠婷） 

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