台灣YouTuber滿街跑！他問「怎沒工程師在做」 原因曝光
近年YouTuber在網路上如雨後春筍般出現，創作者們為了展現其獨特性，都會開發屬於自己的影片風格，進而促使頻道類型更加多元，不過有網友就好奇，台灣這麼多工程師，為什麼好像沒有「工程師YouTuber」，貼文引起熱議。
原PO在PTT發文提到，現在YouTuber各種行業都有，不只美食、旅遊、爬山、音樂、外國人，甚至殯葬業、水電工、健身教練等，但是「台灣這麼多工程師，為什麼好像沒有工程師YouTuber，難道工程師的生活沒有什麼可以分享的嗎？大家有知道哪些YouTuber是工程師嗎？ 」
貼文曝光後，網友們紛紛點出問題，「工程師還不夠忙嗎」、「要加班啊，哪有時間」、「時間不可能多到能寫腳本拍片」、「優秀的工程師平均賺的比YT多吧」、「不要說拍攝，準備內容就要花大把時間了」、「忙都忙死了」。
此外，也有人點出「受眾小、內容較艱澀」也是一大問題，「沒有需求，只能滿足特定群眾」、「感覺工程師很多都機密，不能亂拍影片」、「主要是講深了受眾少，講淺了沒啥好聽」、「其實有些專業教學頻道，但外行人看不懂」；至於線上的「工程師YouTuber」，網友則點名「在地上滾的工程師 Nic」、「工科男孫老師」、「豆漿俊榮的阿皓」等都是。（編輯：張志浩）