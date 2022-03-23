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iPhone真的輸了！安卓「這支」低調賣爆　三星聰明大逆轉

▲以台灣來說，iPhone的使用比率非常高，市占率高達6成以上，營造出一種「iPhone肯定非常受歡迎的」的概念。(圖/記者周淑萍攝)
▲以台灣來說，iPhone的使用比率非常高，市占率高達6成以上，營造出一種「iPhone肯定非常受歡迎的」的概念。(圖/記者周淑萍攝)

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 14:53:462022-03-23 14:56:32

隨著科技越來越發達，人手一支智慧型手機已經是時下趨勢，而以台灣來說，iPhone的使用比率非常高，市占率高達6成以上，營造出一種「iPhone肯定非常受歡迎的」的概念。不過，根據調研機構Omdia數據顯示，2021年全球最暢銷的手機居然不是iPhone，而是三星入門手機Galaxy A12，其背後的策略成功逆轉戰局，讓人不得不佩服三星殺出自己的一片天。

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根據Omdia的報告中指出，自三星Galaxy A12於2020年第四季首次發布以來，從2021年開始，每一季的出貨量突破1000萬支，除了第二季因為遇上疫情，造成產線貨量短缺外，其他月份銷售量都相當驚人，在去年整年度總共賣出5180萬支，也是三星首款單機銷量突破5000萬部的機型，勇奪智慧型手機銷量第一！

▲三星 Galaxy A53共推出蜜桃豆豆、水藍豆豆、潮黑豆豆及沁白豆豆共四款顏色選擇。(圖/台灣三星提供)
▲三星 Galaxy A系列手機在全球超夯，其中A12這機型在全球勇奪銷售冠軍。(示意圖非當事手機/台灣三星提供)
至於蘋果iPhone 12則是以4170萬支銷售量屈居第二，其季軍為iPhone 13的3490萬支，仔細端看前十大排行榜中，iPhone的機型就包辦了7個席次，顯見iPhone的全球性還是非常高，不過未能拿下冠軍寶座仍舊是稍嫌可惜。

另外非iPhone上榜的還包括小米Redmi 9A排第5，出貨量2680萬支；三星Galaxy A02排第10，出貨量為1830萬支。事實上，由於手機市場競爭強烈，三星不只力拼高階機市場戰iPhone，近幾年也不斷加強中低階手機的陣容，自從2019年入門J系列與A系列整合之後，在2020年推出這支Galaxy A12，售價僅需新台幣5000元左右，就能享用許多實用的功能，可以說是超聰明的策略逆襲成功，一舉奪下銷售冠軍地位。（編輯：張嘉哲）

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▲2021智慧型手機型號銷售排行榜，三星Galaxy A12拿下冠軍。（圖/Omdia）

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