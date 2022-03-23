南部辦桌「神菜」出場比人還高！賓客嗨炸：紅包直接回本
辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，長久發展下來，許多菜色也成為辦桌必備元素，不過也許因為歷史和文化的不同，南北地區的菜色也有所差異，有網友就分享南部辦桌有道「神菜」上桌比人還高，引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張手機截圖，只見圖中明顯是辦桌常有的水果，但其排列方式，卻是一層一層疊起，由下到上層分別是多顆完整的蓮霧、切片的西瓜、整顆的棗子，以及多顆葡萄，而拍照者則興奮寫道「哇～南部的辦桌」，原PO則見怪不怪的表示「我為台灣辦桌都是這樣」。
貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「南部很多這樣真的正常」、「南部常見」、「我南部人，這樣吃才叫爽」、「南部辦桌就是要你吃到回本」、「這是基本沒錯，而且還是菜上到一半就上水果 之後再繼續上菜XD」、「水果塔，一端上來就被搶」、「看到它上桌就嗨了」。
不過，也有不少人直言「真假，吃那麼多次辦桌沒看過」、「中部人路過，不正常啊...沒看過這麼豪氣的」、「真羨慕…北部只有水果『盤』」、「好像見識看看喔」、「因為南部人沒看過北部的，所以都覺得這是正常的」、「台中的都只有最上面的紫色」、「好療癒，好想碰到一次」。
此外，留言區中有網友提問，「擺這樣，可以先拿最下面的蓮霧嗎」，內行也回應，「可以，中間有支柱，就算蓮霧拿完，上層也不會掉下來」，沒見識過的網友紛紛大讚「原來是有機關的」、「很多辦桌的擺盤都有做一點小心思，看似簡單確很實用，也是前人的智慧」。（編輯：張志浩）