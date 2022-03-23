買爭鮮突然享8折？「省錢吃法」老饕也認了：真的很爽
迴轉壽司因為擁有各類新鮮的生魚片和日式料理，深受許多台灣民眾喜愛，尤其近年來國內進駐不少壽司品牌，每一家店都有自己的特色吸引消費者上門。不過由於部分壽司單價較高，有時吃起來也會不小心傷了荷包，正巧一名網友日前到爭鮮消費時突然遇到「不明的8折活動」，貼文一出立刻引起討論。
原PO在《PTT-Lifeismoney》板發文，表示日前為了花掉去年年底購買的「爭鮮GOGO即享券」，就到爭鮮櫃台挑好餐盒，結帳時店員竟說即享券額度超過，「原來目前有壽司八折活動（但不知道是什麼名目，官網FB都沒看到）」因此原PO只好又多補了1盒稻禾壽司。
原PO由於是第一次遇到這種情形，因此好奇詢問這是什麼活動才打折，貼文一出立刻有老饕回應：「即期8折」、「大約8、9點賣不掉的會打折賣」、「關店前有些店會打五折或買一送一」、「買一送一真的很爽」、「下次快打烊時再去」、「上次晚上去吃爭鮮迴轉壽司吃到快關店了剩下的店員都拿給客人免費吃，超羨慕，我結帳完才開始送…」、「以前在定食8做過，有一次周日接近打烊時，旁邊的爭鮮會把剩下的拿進來廚房，免費給大家吃，但頂多吃一些，吃不完就丟」。
另外也有人表示：「看店，附近的爭鮮到打烊都是原價QQ」、「爭鮮外帶打烊前20分鐘剩一堆也原價，店員說折扣不一定」。（編輯：陳珮瑜）