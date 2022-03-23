推行再生醫療三法　追求更好醫療成效

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此次大會特別邀請衛福部石崇良常務次長，他表示衛生福利部近年致力推動再生醫療三法，分別為「再生醫療發展法」、「再生醫療施行管理條例」、「再生醫療製劑管理條例」，讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化，將台灣再生醫療與細胞治療領域增添更多揮灑空間，再生醫學學會也積極的配合政府腳步，提供再生醫學相關法規、政策之制定與諮詢。
國內外學者座上賓 交流經驗
本次研討會之坐上賓包含，日本的陳國平教授以及山本雅哉教授，與韓國Jeong Ok Lim教授以錄影方式發表演說；國內講者還有陳克華主任、陳偉勵教授、胡育誠教授、顏伶汝教授、陳敏慧教授、黃琮瑋教授等，將會議的觸角延伸至特管辦法的範圍外，甚至包含眼科，牙科，耳鼻喉科等等範疇，屆由互相交流並分享經驗、發表專業新知，並舉辦壁報論文競賽，為再生醫學拼貼出更多可能性。
台灣再生醫學 發展動態大解析
再生醫學領域中，尤其在幹細胞的研究，生醫材料及生物科學的進展，已經可以從自體的細胞製造出自體適用的組織來修補身體上的傷病缺損，也預告未來台灣極有可能建立異體細胞庫，以提供需要即使使用細胞治療作為組織修復、抗發炎之功能。
學會盼藉推動國內再生醫療的研究與實務，匯集參與相關的政策修訂，病期許不久的將來，能獲得更多醫界、學術、各產業團體及政府的支持與認同，讓再生醫療能更順利的進步發展，為民眾健康做出最大貢獻。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53151
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