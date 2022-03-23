COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

推行再生醫療三法　追求更好醫療成效

推行再生醫療三法　追求更好醫療成效
推行再生醫療三法　追求更好醫療成效

健康醫療網

2022-03-23 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著醫學技術累進與知識的日新月異，人類追求更加健康、高品質的生活方式，冀望著將因疾病、受損、自然衰老的組織或器官予以修復、更換或重建，這是民眾所期待以及追求的醫療成果，也是再生醫學努力達成的目標。對此，台灣再生醫學學會學術研討會暨會員大會以「再生醫學的前景與多元發展潛力」為題邀請到細胞治療與再生醫學領域之權威進行發表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
推動再生醫療三法　追求高品質醫療

此次大會特別邀請衛福部石崇良常務次長，他表示衛生福利部近年致力推動再生醫療三法，分別為「再生醫療發展法」、「再生醫療施行管理條例」、「再生醫療製劑管理條例」，讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化，將台灣再生醫療與細胞治療領域增添更多揮灑空間，再生醫學學會也積極的配合政府腳步，提供再生醫學相關法規、政策之制定與諮詢。

國內外學者座上賓　交流經驗

本次研討會之坐上賓包含，日本的陳國平教授以及山本雅哉教授，與韓國Jeong Ok Lim教授以錄影方式發表演說；國內講者還有陳克華主任、陳偉勵教授、胡育誠教授、顏伶汝教授、陳敏慧教授、黃琮瑋教授等，將會議的觸角延伸至特管辦法的範圍外，甚至包含眼科，牙科，耳鼻喉科等等範疇，屆由互相交流並分享經驗、發表專業新知，並舉辦壁報論文競賽，為再生醫學拼貼出更多可能性。

台灣再生醫學　發展動態大解析

再生醫學領域中，尤其在幹細胞的研究，生醫材料及生物科學的進展，已經可以從自體的細胞製造出自體適用的組織來修補身體上的傷病缺損，也預告未來台灣極有可能建立異體細胞庫，以提供需要即使使用細胞治療作為組織修復、抗發炎之功能。

學會盼藉推動國內再生醫療的研究與實務，匯集參與相關的政策修訂，病期許不久的將來，能獲得更多醫界、學術、各產業團體及政府的支持與認同，讓再生醫療能更順利的進步發展，為民眾健康做出最大貢獻。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53151

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

耳鳴後一覺醒來聽不到　竟是突發性耳聾惹禍

美國整體確診數降　1／3病例是Omicron亞變種

30歲正籌備婚事驚罹腸癌　三次復發轉移尪從不悔婚

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀