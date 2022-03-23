捕蚊燈全上「蚊子照樣爽飛」！眾秒曝2神物：情況逆轉了
隨著春天到來，家中也開始出現煩人的蚊子。就有網友把家中的捕蚊器具全上陣，卻還是無法遏止蚊子在半夜騷擾，遭遇曝光後，立刻有過來人點名「2神物」可以讓情況大逆轉。
原PO在臉書《爆怨公社》上訴苦「已經被蚊子騷擾兩個月沒停過，賣了補蚊燈還有吸入式的補蚊燈，結果只抓到幾隻，每夜我都扇了自己無數的巴掌，而蚊子依然嗡嗡，我的老天爺啊！」
遭遇曝光後，立刻有過來人點名「磁吸式門簾」、「液體電蚊香」兩神物，並解釋「我家七台補蚊燈，但只要有人在的話，蚊子還是會被人的氣味吸引，最近裝了磁吸式門簾，有改善了」、「液體電蚊香用了N年，睡覺從此不再被騷擾，真讚！」、「液體電蚊香開下去吧，我吸入式捕蚊燈前後買了三台，但一點用都沒有」、「那些錢拿去買液體電蚊香，可以買好幾個月份了」、「液體電蚊香使用過後，我睡覺都沒有被蚊子吵的煩惱」。
不過也有網友分享捕蚊燈的使用訣竅「使用捕蚊燈室內要放在椅子或桌子的高度，因為室內氣流相對平穩，蚊子會飛比較高」、「捕蚊燈內可以放一些裝乳液、凡士林的瓶蓋，讓它香氣蓋過人的體味，捕蚊燈沒你香蚊子就會咬你，我這樣使用捕蚊燈的效果是很不錯，蚊子都會抓到一堆」。（編輯：潘毅）