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小孩不會吞藥，為何藥不能磨粉？　食藥署解答「用藥限制」

小孩不會吞藥，為何藥不能磨粉？　食藥署解答「用藥限制」
小孩不會吞藥，為何藥不能磨粉？　食藥署解答「用藥限制」

健康醫療網

2022-03-23 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】許多家長到藥局櫃台幫小孩領藥後，經常會立刻詢問：「怎麼沒有磨粉呢？」多數民眾可能不清楚藥品磨粉的影響，對此，食藥署分享「小兒磨粉」小知識！

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不主動磨粉　藥師四考量

藥師依處方調劑時，基於四項因素，通常不會主動將藥品磨粉：

一、破壞藥品安定性：藥品研發時，會考量其特性來設計合適的劑型，以符合藥品安定性、避免吸潮與變質等，確保可達預期藥效。藥品成分原本受到層層包裹，若磨成粉暴露在空氣中，易使藥品不安定且不易保存。

二、產生交互作用：數種藥品混合磨粉，容易造成不同藥品間的物理、化學及藥理因子互相影響，可能影響療效。

三、共用磨粉器具及分包機：藥師磨粉後，雖會清潔，但難免有前次磨粉後的微量殘留，可能造成藥品間相互污染。

四、藥品味道不佳、刺激腸胃道：為增加服藥順從性，藥品會設計可掩蓋藥味及防止局部腸胃道刺激的劑型，磨粉後可能破壞該劑型而造成不適的反應，如噁心嘔吐等，會降低服藥順從性，造成治療效果不彰。

不適合用磨粉　多是藥品特性　

有些藥品會因其本身特性或劑型設計因素而不適合磨成粉，其原因如下：

一、藥品特性不適合磨粉

  1. 易潮解：有些藥品容易吸溼，建議服用前再自行磨粉即可。
  2. 刺激性高：有些藥品不僅不能磨粉，而且須服用大量水份及維持直立姿勢，避免刺激腸胃道黏膜或口腔黏膜。
  3. 味道苦：磨粉後易使服藥意願降低，服藥順從性變差。
二、劑型設計不適合磨粉

  1. 軟膠囊：內容物往往是液體，不適合磨粉。
  2. 腸溶錠、口溶錠：此類藥在磨粉後會在胃部就被破壞，無法到達特定部位吸收，使得吸收藥量減損、降低療效、甚至達不到作用的部位。
  3. 緩釋劑型：磨粉會破壞該劑型控釋方式，使得藥品迅速釋放，造成血中濃度上升太高，超過適當範圍，增加副作用的發生機會。
藥品不磨粉　其他新選擇

食藥署提醒，藥品磨粉問題多，相對風險也較大，其影響往往超出當初藥品設計所預期的情形。因此看診時，建議先詢問是否有小兒劑型藥品，如溶液劑、糖漿劑、懸液劑、口溶錠等，才能進一步幫助孩子，順利服藥且獲得療效。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53156

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