他手機安卓跳iPhone後悔！「1原因」爆共鳴：馬上換回去
現今有許多人愛用iPhone，甚至還有果粉每一代iPhone都要入手，不過卻有一名網友表示，他的朋友從安卓手機跳到iPhone，發現不只輸入法不太好用，使用上也不夠自由，讓朋友感到十分後悔，貼文一出，不少網友也相當認同，直言：「iOS很多設計都很反人類直覺操作，使用者被限制得去適應手機」、「早就跳回安卓了，iPhone有夠不自由」。
該名網友23日在PTT貼文，他以「有沒有人也是安卓跳iPhone後悔的？」為題，表示他朋友的手機近期從安卓換到iPhone，發現雖然iOS越來越開放，但很多東西還是無法自訂，例如widget桌面排列、手勢返回，輸入法也不夠好用，訊號方面好像也沒有比安卓好，只有續航力蠻強，讓朋友感到有點後悔，因此他也好奇問大家：「有沒有人也是安卓跳iPhone後悔的八卦？」
貼文一出，不少人相當認同，「我的心得是安卓在怎麼更新還是比iOS好，一堆沒用現在安卓旗艦的在那邊說卡，光手勢這種基本的東西安卓就屌打iOS」、「早就跳回安卓了，iPhone有夠不自由」、「iPhone整體不如Android＋1」、「哀鳳鍵盤超難用」、「iPhone最大的問題應該是每個app的返回都不一樣地方，還有萬年難用的網路分享」、「iOS很多設計都很反人類直覺操作，使用者被限制得去適應手機」。
不過，也有許多果粉出面反擊，「卓跟果我前年都各拿一隻旗艦拿來玩遊戲結果卓卓一年就開不了機」、「只後悔沒有早點換iPhone，一整個相見恨晚」、「我只知道身邊以前嘴我果粉買信仰的現在都在拿iPhone」、「系統會想回去安卓，但耐用度哀鳳樂勝」、「哀鳳可以用比較久，再幾年就贏了」、「再過2年，你會發現你省了一隻手機的錢，同期的全死光了」。（編輯：賴禹妡）