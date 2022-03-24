先治療還是開刀？乳癌患者的徬徨　靠這個解決

我是廣告 請繼續往下閱讀
當患者確診乳癌時，常感到惴惴不安、徬徨無助，還得開始了解這種相當複雜的疾病，對於不是醫療背景的患者而言，簡直是困難重重，需要長時間認識疾病的治療與照護，才能選擇合適的方法對抗病魔，但過程中焦慮的心情與恐懼也隨之而來。成大乳醫中心的團隊發現病患就醫過程中無助的痛點，因此借鏡國際趨勢，率先全台推出數位化的醫病共享決策（shared decision making,以下稱SDM）。
郭耀隆教授表示，大部分醫院的SDM工具以紙本化為主，無法提供病患即時性互動式及可重複性的工具，就會降低SDM的效果。因此透過數位工具，幫助患者熟悉病情並了解每種治療與照護的優缺點。數位SDM以淺顯易懂的表達方式，發展多樣輔助工具。例如患者正考慮進行標靶治療，可從工具中馬上閱讀標題為「我是HER2早期乳癌的病人，在手術切除後，應該選擇單標靶或雙標靶為輔助藥物治療？」的選項，並參考內容獲得相關資訊。
數位SDM提供完整的乳癌相關資訊且閱讀便利性高，也讓患者在醫院與主治醫師溝通後，回到家可使用數位SDM與家人充分討論，並決定適合自己的治療方法，下次回診時，可再把SDM結果帶回診間和醫師進行討論，如此一來便化解患者與家屬的不安，並增加醫病之間的溝通效果。
郭耀隆教授說明，「現在乳癌治療已經相當個人化，我們針對乳癌細胞的特性進行各項分類。」可從病理報告中了解患者乳癌細胞的特性，並區分乳癌的亞型，分為管腔A型、管腔B型、三陰性、HER2陽性，不同乳癌亞型的惡性度不同，治療策略也不同。
HER2陽性惡性高、易轉移 雙標靶治療有效提高存活率
HER2陽性佔乳癌患者約20%-30%，其為癌細胞HER2基因過度表現，代表乳癌細胞會快速分裂、增加轉移機會。郭耀隆主任說明，一般的荷爾蒙治療對此型乳癌無效，需要使用化學治療搭配標靶治療來提高患者存活率，而現今藥物更突破，有成效更好的選擇，即使用「雙標靶搭配化療」。
郭耀隆教授表示，根據國際乳癌治療準則，建議患者術前或術後，以雙標靶搭配化療藥物作為輔助治療，相較於單標靶療法，能有效降低早期乳癌但發生淋巴結轉移的高風險患者復發的可能性。至於要先治療還是先開刀？若腫瘤超過2公分或淋巴擴散，可先透過術前的標靶輔助治療縮小腫瘤、控制淋巴轉移，就可減少後續手術清除範圍，降低上肢活動障礙。
郭耀隆教授也強調，癌症治療通常都必須多管齊下，很難有一種療法就能完全緩解，若是術前雙標靶搭配化療，治療過程中明顯看出腫瘤對藥物反應。甚至腫瘤縮小、轉移淋巴控制下來甚至消失，就不用清除全部淋巴。反之先切除腫瘤再治療，將難以判斷腫瘤對藥物的反應，所以術前治療可給予我們術後治療之參考依據，讓患者了解自己對術前治療的效果，進而決定後續適合自己的治療方針，替患者量身打造個人化醫療。
郭耀隆主任補充，成大乳醫中心有「一條龍」特色，從診斷、手術、治療、重建，皆於同一門診完成，而智慧化醫病共享決策工具，除了能幫助病人做決策外，也能讓病患做出有效決策。同時也縮短病人對多方面醫療訊息了解，及對每個治療價值信念決定的時間。
成大乳房醫學中心智慧化醫病共享決策：
https://hosp-nckm.github.io/web/乳房醫學中心/p_f1.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53137
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw