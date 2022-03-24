鄰居1理由「竹竿隔空插進陽台」！內行急勸：千萬別鋸斷
買房時最怕遇到自私的惡鄰居，就有一名網友表示，她家陽台某天突然出現一根竹竿，原來是鄰居為了養花，竟把竹竿從自家陽台直直往對面插，還用塑膠繩綁死，讓原PO又氣又無奈，貼文一出，網友們紛紛建議原PO「回報」的方法，但也有人搖頭直言：「很遺憾，侵佔是告訴罪，蓄意破壞卻是公訴罪，所以你各位啊，故意鋸斷真的不是好辦法！」
該名網友22日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示鄰居完全沒先告知，竟自作主張把竹竿插進家裡陽台，還用塑膠繩交叉綁死，並且和里長說，是因為他家養的花要開了，怕下垂會不好看，才想用竹竿固定，這理由讓原PO忍不住大翻白眼，無言直呼：「關我們什麼事！？竹竿立直的綁往上爬不會？」
貼文一出，網友紛紛留言，「要我就等花開了那天再鋸斷」、「把妳這邊升高後固定起來，每天垃圾都往上面綁好，自然有人幫你倒垃圾，多好啊」、「可以在窗台放盆栽，然後澆水都用水桶往外潑，這樣他的衣服就不會有洗劑殘留了」、「說真的，很討厭在陽台種一堆植物然後不管的人，好好一個陽台非要弄成叢林一樣」、「一根竹竿插這樣難道就比較好看嗎」、「反插個3、50支回去」、「抽進家裡，拿去派出所報案撿到遺失物」、「有時候，家裡養太多寵物蛇，沒關好爬過去也不是不可能啦」。
不過，也有網友建議不要衝動行事，最好還是尋求正當管道解決，「我是不建議鋸斷啦，因為鄰居都已經奇葩成這樣了，真的鋸斷難保對方不會吿你毀損罪」、「很遺憾，侵佔是告訴罪，蓄意破壞卻是公訴罪，所以你各位啊，故意鋸斷真的不是好辦法」。（編輯：賴禹妡）