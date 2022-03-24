小孩國中選公立or私立？「殘酷理由」眾秒答：一輩子全毀

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貼文一出，有網友表示，若小孩本身定性夠、且學校有一定程度的唸書風氣，選擇公立也並非不好，「看小孩個性，需要人督促的就去私校，自己比較自制的可以不用，公立比較自由」、「沒有好不好，要看小孩本身適不適合」、「有錢可以唸私校，不過私校通常壓力比較大，讀公立學校也不錯，但是公立學校8+9多，先打聽一下學校風氣」、「主要還是看學校風氣跟素質，公私立多打聽」、「覺得看小孩定性&環境，像我是容易被影響的人，國中讀當年不錯的明星公校，也是有慫恿你霸凌人/要你別考好的同學」。
但多數網友都認為「選私校」比較好，因為若交到壞朋友，反而容易造成一輩子的遺憾，「國中讀私立至少不太會學壞」、「以前爸媽決定國中唸私校主要原因怕在公立被帶壞，課業反而不是第一考量，而且還要看學校風氣跟地區，毒品跟賭博比想像中還要更簡單和深入校園的感覺」、「國中可以唸私校，比較不會有壞朋友」、「我村子的一些人讓小孩讀私校是為了讓他們跟小學同學分開，避免成群結黨，書讀不好沒關係，出社會賺錢的工作很多，不需要高學歷，但是如果跟群屁孩整天下課後混在一起，最後被帶去吸毒，就下半輩子毀了」、「公立學校沒辦法確定同學素質」。（編輯：郭佩蓉）
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