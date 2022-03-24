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小孩國中選公立or私立？「殘酷理由」眾秒答：一輩子全毀

▲原PO好奇「小孩讀國中該讀公立還是私立」，貼文一出，眾人答案「超意外」，直呼「選錯會後悔一輩子」。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲原PO好奇「小孩讀國中該讀公立還是私立」，貼文一出，眾人答案「超意外」，直呼「選錯會後悔一輩子」。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 10:24:18

多數家長通常都會為了子女的教育煩惱，像是該學什麼才藝、該讀哪所學校，對此，就有網友好奇「朋友小孩要讀國中了，該讀公立還是私立」，貼文一出，眾人答案「超意外」，直呼「選錯會後悔一輩子」。

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該名網友在PTT以「唸私校好嗎？」為題發文，表示身邊朋友的孩子都快上國中了，就有朋友分享自己小孩的近況，有些小孩個性比較散漫，青春期也變得不太受控，「談到學校，有的是覺得公立好好唸也不會太差，也有分享說現在新課綱私立資源好像比較齊全，但私校競爭力好像又比較高」，不過對於國中該選公立還是私立，原PO則認為「不見得每個人都適合唸私校」，因此好奇發問「想了解各位遇到這種時候，都是怎麼決定呢」？

▲原PO好奇「小孩讀國中該讀公立還是私立」，貼文一出，眾人答案「超意外」，直呼「選錯會後悔一輩子」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「小孩讀國中該讀公立還是私立」，貼文一出，眾人答案「超意外」，直呼「選錯會後悔一輩子」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，有網友表示，若小孩本身定性夠、且學校有一定程度的唸書風氣，選擇公立也並非不好，「看小孩個性，需要人督促的就去私校，自己比較自制的可以不用，公立比較自由」、「沒有好不好，要看小孩本身適不適合」、「有錢可以唸私校，不過私校通常壓力比較大，讀公立學校也不錯，但是公立學校8+9多，先打聽一下學校風氣」、「主要還是看學校風氣跟素質，公私立多打聽」、「覺得看小孩定性&環境，像我是容易被影響的人，國中讀當年不錯的明星公校，也是有慫恿你霸凌人/要你別考好的同學」。

但多數網友都認為「選私校」比較好，因為若交到壞朋友，反而容易造成一輩子的遺憾，「國中讀私立至少不太會學壞」、「以前爸媽決定國中唸私校主要原因怕在公立被帶壞，課業反而不是第一考量，而且還要看學校風氣跟地區毒品跟賭博比想像中還要更簡單和深入校園的感覺」、「國中可以唸私校，比較不會有壞朋友」、「我村子的一些人讓小孩讀私校是為了讓他們跟小學同學分開，避免成群結黨，書讀不好沒關係，出社會賺錢的工作很多，不需要高學歷，但是如果跟群屁孩整天下課後混在一起，最後被帶去吸毒，就下半輩子毀了」、「公立學校沒辦法確定同學素質」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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