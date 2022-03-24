類風濕性關節炎別亂停藥　醫：萬一猛爆性復發恐癱瘓

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在台灣，類風濕性關節炎發生率約0.5%，好發族群是30-40歲女性。吳正欽醫師表示，它是一種自體免疫性疾病，因不正常的抗體或白血球細胞攻擊關節滑液膜造成發炎，形成腫脹、疼痛，且是一種慢性、反覆性的疾病，使人不良於行、日常生活受限。
患者就像「人體氣象台」，一遇天氣變化，關節就隱隱作痛，吳正欽醫師表示，患者會受到天氣、溫度、濕度等變化影響，不過目前確切成因尚不明，但臨床觀察到這些變化會使患者的血流變慢、變少，導致身體疼痛。
另外，患者時常誤以為「只要不痛了，代表病情已受控制。」吳正欽醫師強調，疼痛是主觀的感受，有些患者嚴重腫脹，疼痛感卻很低，所以要客觀評估病情才準確，例如抽血檢驗、超音波觀察滑液膜或血流的狀況，以檢視發炎程度。
雖無法根治 可靠藥物達到緩解
吳正欽醫師表示，類風濕性關節炎無法治癒，目前治療目標「完全緩解」，指的是發炎指數正常且患者覺得不腫不痛、生活品質良好。臨床常以「DAS-28」做為評估疾病控制程度的指標，包括全身28處關節觸痛、腫脹的總數目、紅血球沉降速率（ESR）、整體健康狀態評估，但因計算複雜，醫病間難以溝通。
對此，財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟推出「一分鐘微笑量表」，病友可於生活起居等各項活動中，簡單快速自評身體狀況、疼痛分數，，進而找出相對應的表情符號，幫助病友更瞭解疾病控制狀況，增加醫病間的有效溝通且幫助醫師更精準用藥。
一般而言，類風濕性關節炎可藉藥物來緩解發炎和腫痛等不適症狀以及惡化。現今有三大類的藥物治療選擇，第一大類是消炎止痛藥，第二大類是以低劑量的類固醇控制發炎，對身體副作用少，安全性較高。第三大類是有關調節免疫系統的藥物，種類多元，例如化療藥物，而近年還研發了針劑生物製劑、口服小分子標靶藥物可使用。
切莫自行停藥 猛爆性復發恐癱瘓
吳正欽醫師表示，傳統藥物對於嚴重頑固型的類風濕性關節炎治療效果不好，疾病緩解率約5成，藥物依賴性高，這時可改以新一代口服小分子標靶藥物或生物製劑治療，研究顯示約7成可得到疾病緩解。此外，有些患者認為打針比吃藥來得有效果，其實是錯誤觀念，因為針劑生物製劑只能抑制一種造成發炎的細胞激素，而口服小分子標靶藥物則能多點打擊細胞激素，免疫調節範圍廣，較能緩解發炎不適。
最近兩年由於新冠肺炎疫情，許多病友就醫習慣改變並無固定回診，若疾病沒有得到緩解，免疫系統長期攻擊關節會造成不可逆的破壞，因此按時用藥與回診是相當重要的。吳正欽醫師呼籲，「類風濕性關節炎不會斷根，病友千萬不要自行停藥。若自行停藥有復發風險，萬一引發猛爆性復發，『1-2天內癱瘓、發高燒都有可能』。」如果有用藥調整的需求，建議先與醫師討論，以免影響病況的穩定控制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53186
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