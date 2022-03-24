家裡挖出「方形鐵塊」！學長秒噴淚曝用途：當兵神器啊
寒流來襲時不少人都會使用暖暖包來禦寒，近日就有一名網友從家中挖出一個鐵製物品，外觀看起來像胖版打火機，讓他好奇問「這是什麼？」貼文一出，內行網友紛紛解答「超好用的懷爐」、「工業風暖暖包」，還有當過兵的過來人直呼懷念：「懷爐～當年在外島當兵時的良伴！」
該名網友22日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，他表示從家裡挖出一個方形的鐵製物品，外觀看起來像胖胖的打火機，上頭還佈滿孔洞，打開蓋子裡頭則有一條紅線冒出，讓他好奇問：「有網友知道這是什麼嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言公布正解，「超好用的懷爐」、「古代暖暖包」、「口袋暖爐，要添油」、「手持暖暖包，要加油」、「懷爐，加煤油的」、「保溫袋的概念」、「懷爐啊，現在還買的到」、「工業風暖暖包」、「掌上型暖氣機」、「這個超好用的，小時候都抱著睡覺」、「這個懷爐包好很好用，比暖暖包好用很多，長輩很愛用欸」。
也有不少當過兵的網友感到相當懷念，「以前當兵時用過」、「懷爐～當年在外島當兵時的良伴」、「當兵寒流來襲時，站夜哨神器」、「當兵站哨的好朋友」、「懷爐，當兵冬天站哨時的神器」、「外島當兵時的伙伴」。（編輯：賴禹妡）