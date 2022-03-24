台南「最猛小吃」外縣市怕爆！在地人也搖頭：別輕易嘗試
台南是知名美食之都，許多在地小吃都吸引觀光客前往享用，不過就有一名網友表示，他身為正港台南人，卻不懂為何會有人喜歡吃「虱目魚腸」，每次看到都覺得很噁心，貼文一出立即引起熱議，釣出不少人認同：「味道濃厚，吃一次就不會點了」、「外地人真的不要輕易嘗試」。
該名網友今（24）日在PTT貼文，他以「虱目魚腸真的有人敢吃嗎？」為題，表示自己是正港台南人，但是只喜歡吃虱目魚肚，每次看到有人點虱目魚腸當早餐吃都覺得很噁心，忍不住喊：「虱目魚腸是什麼碗糕啊！怎麼有人敢吃？」
貼文一出，網友紛紛留言，「外地人真的不要輕易嘗試」、「點過一次，太腥，以後都吃魚肚」、「老闆會不會清洗和料理差很多」、「台南人吹捧過頭根本過譽了，賣相0分吃起來還苦苦的」、「煎的勉強還行，煮湯完全不行」、「味道濃厚，吃一次就不會點了」。
不過，也有愛吃虱目魚腸的饕客狂讚，「超好吃的啦！每次晚了就沒了」、「台北人去台南吃到覺得好吃」、「吃這個就是要煎到洽洽的才好吃」、「煎的好吃到爆」、「乾煎灑椒鹽就是香」、「真台南人都從小吃到大，我最喜歡煎到赤赤的做法」、「好吃，像嫩的魚肝」、「超好吃！來北部都吃不到的美食」、「新鮮的是極品，而且限量」。（編輯：賴禹妡）