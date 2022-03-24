蘋果MacBook「被Windows打趴」？網反揭優勢：贏好幾條街
許多果粉信仰強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買蘋果其他產品，像是AirPods、iPad、AirTag、AppleWatch和MacBook等產品；不過，就有網友表示，在電腦方面，感覺多數人仍會選擇Windows而非Mac，貼文一出，也有網友反揭神優勢，大讚「早就贏了」。
該名網友在PTT以「Mac要怎麼打贏Windows」為題發文，表示在手機、平板的領域來看，蘋果的產品基本上都是首選了，「不過在電腦方面，如果不是工作需求，相信大多數人還是會選擇Windows」，因此他也好奇「那Mac要怎麼打贏Windows？有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「遊戲被碾壓」、「內建windows就好了」、「你一定沒用過Mac」、「不需要打贏，市場定位不同」、「先回歸會發光的logo」、「跑不了什麼高階軟體當然耐用電腦」、「誰專業不好說，碼農都有用過，看用途」。
其中，還有網友揭開MacBook的優勢，分別是「繪圖設計」與「CP值高」，「繪圖設計，Mac贏好嗎，少見多怪欸」、「設計部分windows沒優勢，光是字體授權範圍就差很多」、「我一台AXXX用四年，一台mac用十年還在用」、「筆電mac屌打windows啊」；另外，也有網友針對原PO的問題回應，「要免費才可能，系統太廢，跟他家的手機一樣」、「遊戲市場能玩，我覺得就差不多了」、「軟體免費、不綁韌體硬體，馬上就普及了」。（編輯：郭佩蓉）