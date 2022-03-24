30歲男年收千萬找無妻！眾見1關鍵懂了：跟他交往太犧牲
除了家庭與工作之外，美好的愛情生活更是許多人一生在追求的課題，就有網友表示自己的好友一直找不到另一半，明明身材標準、穿著不邋遢，年收也有千萬以上，卻總是不得女生青睞，於是上網詢問可能原因，眾人看完敘述後直指一點，認為這就是他在愛情上屢屢受挫的原因，更直批「跟他在一起非常犧牲」。
原PO於PTT上發文，說明自己有位31歲，在市場做批發的男性好友，外在形象比較粗獷，身高175，但穿著乾淨不邋遢，今年預計年收能達一千萬台幣，名下也有好幾棟房產，只是為人務實，車子開馬自達（Mazda），三餐也簡單用熱炒解決，平常多花費心力在工作上，通常很難擁有一趟長途旅行，且半年有時候只能休假2天，所以另一半通常都只能忍幾個月，不久後就會受不了提出分手，原PO詢問「會有女生想跟這種人交往結婚嗎？」
網友見文後留言一面倒，認為原PO朋友應該改善目前的生活型態「這種有命賺沒命花，賺千萬跟賺基本薪有啥差…」、「沒有互動，錢也不見得花得到。女生內、外在需求都不會被滿足，當然留不住啊」、「現在的女生不是有錢就好，要聊天聊得來、價值觀相近，女生在聊文青東西，男生在講市場批發，長期下來沒話題也很難相處，女生很重視互動品質」、「這麼忙結婚也只是解任務生小孩，生完小孩都丟給老婆或家裡」、「跟這種人結婚就是犧牲自己，幫他完成人生」。
有網友提出與原PO朋友相同的案例「我朋友快40了，身家好幾億的..也沒老婆」，部分人則認為原PO把年收入當吸引配偶的第一要項非常不當「很神奇的是男性一直罵台女只看錢很現實，但是真的要找對象時只會一直把錢拿出來當條件」。 （編輯：李惠婷）