被控是大S離婚主因！前婆婆張蘭爆怒揭真相 下秒斷直播
台灣女星大S（徐熙媛），去年和汪小菲離婚後，不到4個月就和韓國男星具俊曄結婚，邁入人生第二春。但還是有許多看戲的網友，跑去大S前婆婆張蘭的直播亂入，並質疑離婚的原因就和張蘭有關，把張蘭氣到不行，暴怒強調「倆口子過不下去…和婆婆永遠沒關係」。
據中國社群媒體《明星八卦播報》表示，22日張蘭一如往常開直播販售衣服，結果還是進來一群看熱鬧的網友，其中就有人問說「大S是不是和你關係不好離婚了？」等等的刺激言論。
張蘭忍不住後大聲痛罵，「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係。」而被問到孩子問題，張蘭則回應，「奶奶想孩子天經地義，但是我尊重汪小菲的選擇」。
怎料，網友們不肯放過，不斷嘲諷「你可能說的輕鬆，但汪小菲能不想他的兒女嗎？」更暗酸張蘭的婚姻，也是離婚又再婚等等。最後張蘭臉色越來越難看，更一度沒有說話，最後直播才突然中斷結束。
貼文底下也湧入中國網友們，紛紛痛批那些看熱鬧的人，「積點口德，給自己賺點福氣吧」、「網友也是無聊透頂」、「直播中故意給人傷口撒鹽的人，真的缺乏善良，內心邪惡」。（編輯：詹鎰睿）