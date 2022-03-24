高空酒吧打造大人專屬遊樂園！旋轉木馬、童話調酒超歡樂
大人專屬遊樂園！高雄英迪格酒店頂樓的Pier No.1高空露天酒吧，即日起至8月28日推出全新活動，打造專為大人設計的「酒精遊樂園」，夢幻球池、白色旋轉木馬等充滿童趣的場景佈置，搬上飯店頂樓，搭配繽紛童話調酒及嘉年華樂園美食，還有闖關遊戲試手氣。
Pier No.1高空露天酒吧「酒精遊樂園」，推出6款童話風格的繽紛調酒，雲朵與彩虹、夢幻飛行城堡、小熊玩偶奇遇記、爆爆冰淇淋、多比的奶油啤酒及維尼の午後奶茶，每一款調酒都極具特色與魅力。
而遊樂園不能錯過的遊園美食，有6款嘉年華般的樂園特餐，鹹甜可口「逼逼波波爆米花」、酸甜開胃「我是大亨熱狗堡」、濃郁鹹香「特絲拉起司熱狗棒」、外酥內軟「不想軟爛吉拿棒」、吮指美味「懷疑人生香雞翅」、以及苦甘香醇「苦甜大人味提拉米蘇」。
除了調酒與美食，樂園裡還準備了驚心動魄的闖關遊戲，喜從天降投籃挑戰、乒乓球丟丟杯，以及週五週六限定，考驗速度與準度的「推啤酒挑戰賽」。入場即獲得闖關地圖一張及香甜爆米花一份，集滿四枚通關印章即可轉輪盤一次，最大獎為高雄英迪格「高級房城市景觀平日住宿含早一晚」。晚間6點至9點前往酒精遊樂園可享有早場優惠價550元，9點過後至打烊前入場享星光暢遊價700元（服務費另計）。