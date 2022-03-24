Confirm一下惹反感！網列「中混英」最怒用法：主管愛講
職場中經常會出現中英夾雜的字句，像是Anyway、You know等，就有網友好奇，大家聽到哪句「中英文」夾雜的句子最反感呢？其中「總Total」被眾人狂點名，更表示公司主管最愛講這句。
根據網友於PTT發起討論「聽到哪句中英文夾雜最火大？」，原PO列舉出職場最常聽到，像是總Total、跟你Confirm一下、你要Double check阿、這很不Make sense、這種事情就是Case by case等中英夾雜用詞。
並且直言表示，自己最討厭聽到別人說「總Total」和「這很不Make sense」，也在文末詢問網友最討厭聽到哪一句？
對此，不少網友全認「總Total」最煩人，「Total就加總了 還總Total」、「總Total不知是哪國用語」、「總偷偷，根本智障」、「誰再講總Total我一個個吊起來打」、「總Total有感」、「你這個總偷透是多少」、「主管很愛Total來Total去」。
也有不少網友認為這些用法更惱人，「沒有Anyway？這句最火大」、「真的Loading太重」、「你到底Un 不Understand」、「你最近Loading重嗎？（我是光碟嗎？）」、「Prefer這個方案」、「You know？尾音還上揚」。（編輯：鍾怡婷）