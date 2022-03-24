COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Confirm一下惹反感！網列「中混英」最怒用法：主管愛講

▲職場上常常可以聽到，「中英夾雜」的用詞。（示意圖／取字unsplash）
▲職場上常常可以聽到，「中英夾雜」的用詞。（示意圖／取字unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 18:30:28

職場中經常會出現中英夾雜的字句，像是Anyway、You know等，就有網友好奇，大家聽到哪句「中英文」夾雜的句子最反感呢？其中「總Total」被眾人狂點名，更表示公司主管最愛講這句。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲原PO經過三次面試後被要求提供提案簡報，最後竟得知「不需要此職位」，讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
▲原PO列出職場中常聽到的「中英用詞」，引發網友討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
根據網友於PTT發起討論「聽到哪句中英文夾雜最火大？」，原PO列舉出職場最常聽到，像是總Total、跟你Confirm一下、你要Double check阿、這很不Make sense、這種事情就是Case by case等中英夾雜用詞。

並且直言表示，自己最討厭聽到別人說「總Total」和「這很不Make sense」，也在文末詢問網友最討厭聽到哪一句？

對此，不少網友全認「總Total」最煩人，「Total就加總了 還總Total」、「總Total不知是哪國用語」、「總偷偷，根本智障」、「誰再講總Total我一個個吊起來打」、「總Total有感」、「你這個總偷透是多少」、「主管很愛Total來Total去」

也有不少網友認為這些用法更惱人，「沒有Anyway？這句最火大」、「真的Loading太重」、「你到底Un 不Understand」、「你最近Loading重嗎？（我是光碟嗎？）」、「Prefer這個方案」、「You know？尾音還上揚」。（編輯：鍾怡婷）

職場上說啥最惹人厭？「這句話」脫口同事秒怒：不懂做人

新鮮人常犯職場禮儀「2地雷」！前輩秒認了：主管會不爽

面試者搶先發無聲卡！「這行業」主管超崩潰：哪裡出問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀