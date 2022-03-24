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地震必帶狗罐頭？網喊「能飽腹+引搜救犬」　專家給解答

▲搜救犬經過專業訓練，並不會受到罐頭影響救難順序。（圖／取自《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》FB）
▲搜救犬經過專業訓練，並不會受到罐頭影響救難順序。（圖／取自《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》FB）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 20:47:032022-03-24 20:49:05

23日晚間凌晨1點41分，台灣花東地區發生強烈地震，不少民眾因劇烈搖晃驚醒，網上也掀起「遇難如何提高生存率」的討論，有網友就提出地震必帶「狗罐頭」，不僅被重壓期間可以勉強當糧食，又可以吸引搜救犬優先救援，對此說法，《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》也給出了回應。

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▲桃園搜救犬隊給出正解，遇難帶狗罐頭，並不能吸引搜救犬優先救援。（圖／截取自《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》FB）
▲桃園搜救犬隊給出正解，遇難帶狗罐頭，並不能吸引搜救犬優先救援。（圖／截取自《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》FB）
根據《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》分享的網友PO文，有民眾好奇發問「地震的時候，我可以開狗罐頭，讓搜救犬優先找到我嗎？被重壓期間肚子餓還可以拿來吃」。

對此，搜救犬隊針對該問題給出回應，「首先，搜救犬們都有針對食物的部分訓練抗干擾，所以會先針對尚存活的的待救者進行搜索」，並且提醒民眾「躲在通風的地方最容易被找到」。

文末也幽默回應「最重要的一件事是，他們都吃得更好，所以罐頭沒用，罐頭你可以自己留著拌麵拌飯」，除此之外搜救隊也表示，人在狗狗面前都是平等的，不會因為罐頭就優先救援，因此與其準備狗罐頭，不如「快去更新家中的災害預備包」。

網友也搞笑留言，「看來搜救犬們都吃狗狗鮮食啊」、「那牛排可以嗎？」、「跪求搜救犬食譜」、「壓在底下我還可以伴飯的話，我直接叫外送了」、「如果搜救犬剛好是哈士奇就有用」（編輯：鍾怡婷）


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