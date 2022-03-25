具俊曄深夜首發聲！見大S不急放閃 解開小S內心20年疑惑
韓團「酷龍」成員具俊曄月初與大S宣布結婚，兩人因為20年電話號碼不變牽起的緣分，就像偶像劇那般浪漫，而具俊曄在20日隔離結束後出關，住進愛妻大S豪宅相聚就無消息，終於在25日凌晨首度發文，並且解答小S20年前疑問到現在的問題，引發網友們廣大迴響。
黃子佼13日在新節目《一鳴驚人》的記者會上，被問到大S閃婚具俊曄的事情時，他透露自己20年前與小S交往時，就見證了兩人的愛情，當時姐妹倆與他一起到韓國找具俊曄時，具俊曄帶他們去一間餐廳吃生螃蟹，非常好吃；結果小S在之後受訪被問到時，也提到該間餐廳，指出最令她難忘的就是「醬油蟹蓋飯」！後來再度去韓國旅遊時，已經找不到那間餐廳，雖然已經過了20年，但還是忘不了那個滋味。
結果消息傳回韓國之後，甚至有韓國網友製作梗圖表示「到了這種程度，必須出來解釋的具俊曄」，結果具俊燁25日凌晨突然在IG上發文，這也是他見到大S之後，首次對外發聲，內文寫著「因為網友們都想知道螃蟹餐廳的店家！所以！我來解釋了！這間餐廳的名稱叫做Pro醬螃蟹，可是這裡現在還營業嗎？我之前去過，好像不見了…如果搬到別的地方的話，地址請告訴我」。
貼文一出，引發網友熱烈討論「姐夫.....你要來個中文版啊，不然我看不懂」、「超好笑的！首發聲竟然在解答螃蟹餐廳XD」、「都是吃貨啊！我也好奇到底有多好吃，能記著20年」；另外也有專精韓文的網友透露「這間Pro醬螃蟹，也可以翻譯成專業醬蟹或者普樂醬蟹，似乎是有三間分店，一家在新沙洞總店、一家在三成洞、一家在仁川Paradise」，沒想到具俊曄見到愛妻後，不是急著放閃，而是率先解答小姨子小S心中20年的困惑，讓不少網友笑翻。（編輯：張嘉哲）