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麥當勞點餐機驚見「新服務」！老粉一按秒落淚：有夠方便

▲近日有眼尖網友發現，點餐機上現在不只是可以點選食物品項，還能直接購買甜心卡。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲近日有眼尖網友發現，點餐機上現在不只是可以點選食物品項，還能直接購買甜心卡。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 07:21:52

麥當勞近年來推出點餐機服務，只需在點餐機前用手指點選想要的餐點並結帳，再到櫃檯領餐即可，過程既快速又方便，而近日有眼尖網友發現，點餐機上現在不只是可以點選食物品項，還能直接購買甜心卡，新服務讓全場都拍手狂讚：「蠻貼心的，這次甜心卡這麼可愛，算是造福有選擇障礙的族群」、「今天去買有驚喜到，好方便」。 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「新的甜心卡居然可以用點餐機點！」為題，表示他在麥當勞使用點餐機時發現，居然可以從「其他加購」區找到甜心卡系列，點進去後有4種不同圖案的甜心卡可以選擇，非常方便，不過點餐機只能買到甜心卡本體，若是需要甜心卡內的餐點，還是要到櫃檯點餐。 

▲2022甜心卡和三麗鷗合作，推出四款柴犬裝扮設計，每張特價39元，售完為止。（圖／業者提供）
▲麥當勞2022年的甜心卡和三麗鷗合作，有4款圖案可選擇。（圖／業者提供）
貼文一出，網友紛紛留言讚嘆，「那我可以考慮買一張了」、「今天去買有驚喜到，好方便」、「太棒了剛好想買甜心卡，今天來去試試看」、「我昨天去買也嚇到，以為只能買餐點欸」、「蠻貼心的，這次甜心卡這麼可愛，算是造福有選擇障礙的族群（在沒排隊的狀況下啦）」。 

另外，也有網友希望點餐機新增其他功能，「如果報報的優惠券也可以在點餐機上用就好了」、「希望甜心卡上的東西能直接在點餐機上用，這樣會更方便」、「但用甜心卡買東西要去櫃檯找服務員」、「只是可以買甜心卡而已，甜心卡的品項一樣不能透過點餐機，還是要櫃檯」。（編輯：賴禹妡） 

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