斯亞再開直播槓《大熱門》！昔日留言被挖出　風向逆轉了

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不過直播結束之後，就有網友在「Dcard」上貼文表示「一直很喜歡她，雖然堅持自己沒整形跟很愛生氣有點扣分，但現在這件事有點傻眼了，是因為覺得像小A辣讓她有霸凌的感覺？那如果是用泫雅出題呢？看到之前她被說像泫雅、蔡依林的時候都很開心，結果像A辣反而像是霸凌........這樣雙標又哭著直播，感覺又再次否認A辣的感覺，而且A辣還有留言關心她，也太高EQ了吧！」
只見網友挖出斯亞IG，有粉絲留言「我剛才一瞬間以為是泫雅欸！超辣的」，結果斯亞回應「很開心呀！怎麼醬子啦！啾咪啦！」並且搭配幾個閃亮符號以及雙眼冒愛心的圖案，顯見被稱讚為相似泫雅非常開心。這也讓網友全傻眼表示「真的不能這樣雙標.....」、「如果節目是拿泫雅照片，還會是霸凌嗎？真的想知道斯亞答案」、「A辣真的性格很好欸！明明被暗指像她不高興，還可以反過來安慰人家.....EQ高多了」。
而該事件，也被經常針貶時事的網紅陳沂發現，在臉書痛批「說斯亞像泫雅或是蔡依林她就欣然接受，像小A辣就是霸凌？真受不了這種選擇性玻璃心，這是在霸凌小A辣吧？」結果貼文釣出斯亞本人回應表示「陳小姐和您素未謀面，但我覺得您非常聰明。我相信你看了我的直播說明後就會知道我在說什麼喔！說泫雅那是仿妝、說蔡依林那是模仿，工作的項目不一樣，相信敬業的您也能明白，不需要用你龐大的影響力這樣喔，謝謝！」
陳沂則是不買單再回嗆「就因為我非常聰明，所以受不了這種選擇性的玻璃心，泫雅仿妝像可以，蔡依林模仿像可以，小A辣臉長得像不行？所以覺得長得像A辣很丟臉嗎？」但並未再獲得斯亞回應。（編輯：張嘉哲）