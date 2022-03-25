獨自吃壽司郎很邊緣超尷尬？過來人曝心得：小心回不去
台灣人愛吃迴轉壽司，除了食材豐富又新鮮，價格也相對平易近人，因此不少民眾都會呼朋引伴或是與親友在此聚餐。不過就有一名網友表示日前突然很想吃迴轉壽司，擔心獨自一人去光顧會很尷尬，立刻引起網友熱烈討論！
這名網友在《Dcard美食板》發文「自己吃壽司初體驗」，表示某天半夜突然很想吃壽司，內心掙扎一番後決定隔天馬上衝去壽司郎，雖然有先訂位，但由於是自己一個人在晚餐人潮較多的時候去，以為會坐在吧檯，沒想到竟然被分配到空間較大的沙發區，頓時讓原PO有些緊張又尷尬。
即使原先怕一個人吃飯會被投以異樣眼光，原PO還是點了炙燒起司鮭魚、醬烤日本產貝柱、鮮蝦、人氣炙烤等料理，在用餐時間30分鐘內悠哉地享用美食，最後總結「自己去吃沒有想像中的可怕」，還表示下一次的目標是「自己去吃海底撈」。
貼文一出，果然有許多鄉民立刻回應：「自己去吃後就回不去了，很自在&可以專注吃東西」、「自己吃過一次後就一試成主顧了」、「我前陣子也一個人去吃藏壽司哈哈，但發現其實一個人去的也不少，以後可以自信滿滿的一個人去吃了！」、「自己吃壽司郎超爽的欸！位子又很大就算坐吧台也是兩人座」、「我也常常自己去吃，每次都坐吧臺」、「超喜歡自己去吃藏壽司，想吃啥就點啥」、「我之前連續三天都自己去吃迴轉壽司，好像一天藏壽司兩天爭鮮，每次都吃20盤，懷疑裡面是有加大麻嗎ㄏ」。（編輯：陳珮瑜）