麥當勞甜心卡又來了！網抖神點法 A區點「它」倒賺10元
麥當勞憑藉薯條以及雞塊獨特的風味，穩坐台灣速食一哥的地位，近日不僅復刻多款以前曾經販售的漢堡，也相繼推出「地瓜薯條」以及2022年三麗鷗聯名「甜心卡」，再度掀起話題。對此，就有網友討論「甜心卡又來了啦！大家覺得怎麼點比較划算啊？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「麥當勞的新版甜心卡又來了，最近很想要入手一張，平常蠻喜歡宵夜買1+1或者甜心卡優惠的，不知道平常大家都怎麼搭A+B，我自己的話蠻喜歡六塊麥克雞塊搭配大冰紅，或者是大杯汽水+大杯汽水，偶爾到了凌晨跟朋友想聊聊天，找不到地方時也會用甜心卡跟朋友一起點杯飲料，真的很划算啊XD」。
貼文一出，網友紛紛回應「A區點大薯才是內行，送大可，然後單點漢堡」、「我都大薯配大可」、「大薯配大可+單點漢堡，無痛升級然後跟原套餐價錢一樣，倒賺10元喔」、「6塊雞+雪碧或者大薯+檸檬紅茶去冰」、「通常A區點大薯比較划算」、「我都單點主餐+甜心卡，大薯配大杯檸檬紅茶」、「最一般的應該就大薯+大杯飲料，或者大薯+小薯，直接變薯條富翁」、「大薯配大飲再單點漢堡，跟買套餐價錢一樣但可以吃很飽」。
由於麥當勞大薯單點55元，利用甜心卡可以送一杯大杯飲料，因此如果使用甜心卡點大薯+大杯飲料這組合，再單點漢堡的話，等於不用多付10元升級套餐的價差，就能享有加大份量的餐點，讓不少網友公認A區最划算的就是「大薯」。另外，也有不少人分享獨特吃法「我都大薯配蛋捲冰，萬年不變吃法！搭著吃超讚」、「冰炫風+小薯，邪教吃法你值得擁有」、「大杯飲料配飲料，平均一杯才20真的超划算」。（編輯：張嘉哲）