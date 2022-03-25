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男用iPhone突跳回安卓！「神原因」不後悔　果粉臉被打腫

▲以台灣來說，iPhone的使用比率非常高，市占率高達6成以上，營造出一種「iPhone肯定非常受歡迎的」的概念。(圖/記者周淑萍攝)
▲以台灣來說，iPhone的使用比率非常高，市占率高達6成以上，營造出一種「iPhone肯定非常受歡迎的」的概念。(圖/記者周淑萍攝)

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 12:47:22

隨著科技越來越發達，人手一支智慧型手機已經是時下趨勢，而以台灣來說，iPhone的使用比率非常高，市占率高達6成以上，營造出一種「iPhone肯定非常受歡迎的」的概念。不過，就有網友分享自己手機iPhone使用五年了之後，突然轉戰安卓，結果一用回不去，其優勢曝光之後，引發廣大討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我用iPhone使用了5年了，從iPhone 6s plus上市那年開始使用，那時候是我的生日禮物，在iPhone之前是使用三星的Note3，以前使用Note3到時候體驗就已經非常的棒了，但是那時候的安卓真的用久就會非常耗電又很頓， 後來使用了iPhone很有感，怎麼可以使用這麼久還那麼順暢，而且耗電量極低，但最近iPhone 6 Plus退休之後，就換回了安卓的三星S20」。

「因為我覺得蘋果怎麼好像沒什麼進步從6S到8外觀都差不多，從x到現在手機外觀也是一樣，前面瀏海後面鏡頭有變化而已，但用了安卓之後發現不僅有雙螢幕功能；螢幕刷新率有120Hz；續航力安卓也是更勝一籌，以前那隻6Plus用到回家都剩30％以下，現在S20回到家還有50％以上，而且充電速度真的爽，快充支援超快。

▲（圖／翻攝Pexel）
▲網友從iPhone跳回安卓系統的手機之後，意外發現安卓系統的手機已經大改數年前慘輸iPhone的情況，其功能甚至超越iPhone。（示意圖／翻攝Pexel）
「雖然價格剛出的安卓旗艦機很貴，但過幾個月電信行價格就會掉到很低，價格還比iPhone便宜；我後來不買最新的iPhone也是因為我很喜歡指紋解鎖，從口袋拿出來就已經解鎖好的那種爽感；裡面的功能我敢說，我真的花了快一整天的時間去研究，太多功能了，像是你可以設定回到家就自動開wifi等等，整體來說我原本要跳回來安卓也考慮很久，一開始也很害怕，但果然沒有後悔，完全看出安卓手機在進步，蘋果很像已經卡住，變成只是單純的信仰」。

貼文一出，網友紛紛回應「終於有人實測講真話了，不論價格還是功能，現在的安卓早就屌打蘋果了....蘋果真的只是信仰」、「我也是拿S20+，真的很好用，現在還有那種說安卓手機用久會變慢的果粉，真的很像井底之蛙，現在的安卓手機真的都很穩定了」、「現在蘋果產品只有平板是贏安卓吧」、「安卓功能真的完勝蘋果....大家真的用用看就知道安卓多強」、「S20系列真的是好手機，但是現在台灣人的價值觀沒辦法接受，真的蠻可惜的」、「這也就是為什麼我只有平板是用Apple，手機堅持不肯換Apple的原因了」。（編輯：張嘉哲）

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