男用iPhone突跳回安卓！「神原因」不後悔　果粉臉被打腫

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「因為我覺得蘋果怎麼好像沒什麼進步從6S到8外觀都差不多，從x到現在手機外觀也是一樣，前面瀏海後面鏡頭有變化而已，但用了安卓之後發現不僅有雙螢幕功能；螢幕刷新率有120Hz；續航力安卓也是更勝一籌，以前那隻6Plus用到回家都剩30％以下，現在S20回到家還有50％以上，而且充電速度真的爽，快充支援超快。」
「雖然價格剛出的安卓旗艦機很貴，但過幾個月電信行價格就會掉到很低，價格還比iPhone便宜；我後來不買最新的iPhone也是因為我很喜歡指紋解鎖，從口袋拿出來就已經解鎖好的那種爽感；裡面的功能我敢說，我真的花了快一整天的時間去研究，太多功能了，像是你可以設定回到家就自動開wifi等等，整體來說我原本要跳回來安卓也考慮很久，一開始也很害怕，但果然沒有後悔，完全看出安卓手機在進步，蘋果很像已經卡住，變成只是單純的信仰」。
貼文一出，網友紛紛回應「終於有人實測講真話了，不論價格還是功能，現在的安卓早就屌打蘋果了....蘋果真的只是信仰」、「我也是拿S20+，真的很好用，現在還有那種說安卓手機用久會變慢的果粉，真的很像井底之蛙，現在的安卓手機真的都很穩定了」、「現在蘋果產品只有平板是贏安卓吧」、「安卓功能真的完勝蘋果....大家真的用用看就知道安卓多強」、「S20系列真的是好手機，但是現在台灣人的價值觀沒辦法接受，真的蠻可惜的」、「這也就是為什麼我只有平板是用Apple，手機堅持不肯換Apple的原因了」。（編輯：張嘉哲）