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過動兒飲食需注意！4類「綠燈食物」跟著吃　提升專注力

▲過動兒的飲食需要特別注意，4類綠燈食物跟著吃，讓營養食物提升孩子的專注力。（示意圖／pexels）
▲過動兒的飲食需要特別注意，4類綠燈食物跟著吃，讓營養食物提升孩子的專注力。（示意圖／pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 10:38:092022-03-25 10:39:12

在台灣，過動兒飲食介入鮮少被提及，在治療上還是以藥物為主流。但其實在國外有許多關於改善過動症飲食的相關研究，因為孩子吃進身體的食物與大腦功能有直接的相關性！營養的食物能改善認知、專注力、睡眠及情緒障礙，反之，不健康的飲食則會加劇過動症的各種表徵。現在就跟著營養師Ivy許育禎的腳步，來學習哪些是好的食物來源吧！

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一、未精緻的醣類：碳水化合物會影響大腦功能和情緒，當孩子吃進高GI（高升糖指數）食物時，血糖波動相當大，進入腦部作為能量使用的葡萄糖也忽高忽低，進而影響過動兒的專注力及情緒表現。因此建議給予未精緻的碳水化合物較佳。
●綠燈食物：糙米、五穀米、燕麥片、蕎麥麵、紅豆、綠豆、地瓜、南瓜、雜糧麵包、各式蔬菜、新鮮水果。
●紅燈食物：果汁、含糖飲料、各式甜點、含糖早餐麥片、白飯、白麵條等。

二、優質蛋白：蛋白質會提供胺基酸以作為製造腦神經傳導物質（多巴胺、正腎上腺素、血清素等）的原料，以提升專注力及警覺性和快樂因子，三餐皆要攝取蛋白質，往往早餐很容易被忽略而只食用澱粉類食物，切記，以後早餐給孩子來杯鮮奶、豆漿、或一顆雞蛋吧！
●優良蛋白質來源比較推薦的是雞肉、魚肉、海鮮、黃豆製品、黑豆、毛豆、以及乳製品等。每餐要食用孩子自己本身手掌心大小的豆魚蛋肉類，再加上每天早晚各一杯240c.c.的牛奶，才能提供足量蛋白質。

▲鮮甜魚肉深獲不少老饕喜愛，也拜現代科技所賜，漁船也能良好維持魚肉鮮度。（圖／翻攝PhotoAC）
▲優質的蛋白質會提供胺基酸以作為製造腦神經傳導物質，能提升專注力和警覺性。（示意圖／PhotoAC）
三、好的脂肪：脂肪佔大腦和運行身體每個系統的神經的 60%，所以飲食中的脂肪越好，大腦的功能就越好。
●建議的脂肪來源有: 苦茶油、酪梨油、亞麻籽油；魚肉脂肪（魚油）、堅果類食物，這些油脂可以提供豐富的Omega-3脂肪酸，可以讓過動兒的注意力以及認知能力獲得改善。

四、維生素與礦物質：眾多的維生素與礦物質是製造神經傳導物質的輔酶，尤其是鋅、鐵、鎂、維生素B群等，如果這些微量元素缺乏，腦部神經傳導物質無法有效製造，將可能會加重過動症的各種現象，有許多研究提倡應多元化的補充各種微量元素，比單一補充效果來的顯著許多。
●而這些維生素礦物質存在於各種食物當中，尤其是新鮮蔬果、全榖雜糧類、乳製品、豆魚蛋肉類、堅果油脂中，因此，均衡飲食是完美目標。

▲牛奶是不少人生活必備的飲品，日前就有網友發現日本食品大廠的盒裝牛奶上藏著2個隱藏細節，消息曝光後也引發討論。（圖／Shutterstock）
▲維生素礦物質存在於各種食物當中，飲食均衡相當眾要。（示意圖／Shutterstock）
許多孩子在飲食上缺乏控制，無限制的吃甜食、零食、加工品而影響正餐的攝取，不僅沒有吃進該有的營養，還吃進許多有害的添加物，讓狀況雪上加霜，做父母的應該多留意他們的飲食來源。

良好的三餐飲食搭配範例：
早餐: 豆漿+中型地瓜、牛奶＋雜糧饅頭、燕麥奶＋起司蛋餅
午晚餐：五穀飯＋三種色彩鮮艷的蔬菜＋1、2種蛋白質類食物（豆魚蛋肉）
點心：1. 無糖豆漿＋2茶匙堅果＋新鮮水果打成綜合果汁；2. 無糖優格加入水果切片混食（編輯：李惠婷） 

★更多飲食建議請上「Ivy營養師的健康教室」臉書

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