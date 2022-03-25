人妻「床上實照」租屋！性感照猛吸看房人潮 本尊回應了
不少人遠離家鄉到外地工作或者讀書時，肯定是要租房，讓自己有個定居的地方，以現在來說，除了使用租屋網APP之外，網路社群發達，也有不少房東會在臉書社團內發出租屋物件，成效非常好。而近日，一名柯先生在網路上尋找租客，沒想到圖片竟然搭配的是清涼又漂亮的正妹「實拍照」，吸引不少網友直呼「這個太會了吧！哪邊看房？」而最讓人意外的是，該名正妹竟然是柯先生的老婆，他在接受《NOWnews》受訪後，也給出放上老婆當做出租屋招牌的原因。
一名柯先生在臉書社團「高雄租屋、出租專屬社團」PO出優質獨立套房的招租貼文，只見貼出的物件，該屋位處高雄市苓雅區六合路、和平路，是一間電梯公寓的獨立套房，格局為1房1聽1衛，月租1萬5000元包水費，電費以每度5元計算，裡頭空間廣大且陽光充足，整個佈置美輪美奐，看起來就像新的一樣。
只不過特別的是，照片當中除了房子的格局照之外，竟然還出現幾張正妹入鏡的照片，而該正妹竟然是房東的太太，只見照片中，房東太太穿著細肩帶深V背心，拿著可愛的娃娃坐在客廳的沙發上、床上等等，一整組照片展現在屋中生活的休閒模樣。
貼文一出，立刻吸引不少網友熱烈回應「這個太會了吧！哪邊看房？」、「房東太太會不會太正啊.....」、「好猛喔！哪邊預約看房啦」、「這真的掌握流量密碼欸」、「我很確定房東太太出現的前幾張照片，絕對不會有人注意看屋況」、「很少看屋資訊這麼吸引我眼球的，真的有創意」。
而《NOWnews》記者也實際採訪柯先生，他向我們透露「因為房子是這個月初整修好的，我們用的建材、傢俱、家電都用的很好，考量成本關係所以租金會比較高，太太擔心我房子因為租金的關係難租出去，因此她提出入鏡拍照宣傳的方法，帶入一些生活感，來提高觸及效果，目前文章效果顯著，雖然還沒有敲定合約，但PO出不到一天的時間已有幾十個訊息來詢問，五六組實體來看屋」。（編輯：張嘉哲）