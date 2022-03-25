斷崖邊蓋神秘廁所？馬桶鑲華麗花紋 使用者竟是「他」
許多民眾因為熱愛大自然，會選擇在空閒時爬山運動、親近一下大自然，而日本有一位山友日前登山時，竟然在一處偏僻的斷崖前發現一間「豪華日式廁所」，馬桶上還鑲著華麗的花紋，意外引起網友討論。
根據外媒報導，這名推特帳號@aosuke32是一位喜歡欣賞大自然與名勝古蹟的推主，日前到靜岡縣伊豆半島最南端的石廊崎海岬爬山時，突然發現在斷崖前有一處用磚頭砌起來的日式廁所，裡頭有蹲式馬桶、洗手台甚至長方形窗戶，唯獨缺少了門，但是仔細觀察會看見馬桶上有相當華麗的花紋圖案，看起來格外精緻。
對此，附近的神社人員也解釋，這間特殊廁所極有可能是過去特別為「天皇」打造的，因為昭和天皇曾經造訪過石廊崎海岬，為了避免天皇突然想上廁所但卻找不到地點、恐失禮數，因此才在斷崖上建造了廁所。以前確實有木門遮蔽，但後來被颱風摧毀後並沒有再修建，且後來天皇只參觀了附近的石廊崎燈塔，並沒有來到海岬，為了遊客安全起見，未來會考慮封鎖該「景點」。
推主將照片分享在網路上並寫下：「這裡怎麼會有日式廁所？！」特殊的景象至今已吸引2.6萬個讚，許多網友都嘖嘖稱奇表示：「感覺可以聽到身後的海浪聲，所以會很清爽」、「馬桶為什麼會在這裡？」、「一邊蹲馬桶一邊欣賞絕景」、「敢在這裡上的顯然是狠角色」、「可是沒有附衛生紙啊」、「放在遊戲中肯定是隱藏任務」。（編輯：陳珮瑜）