叫外送喊「我是老闆兒子」逼加量！店家神招反制 眾讚翻
外送平台興起，讓民眾不需自己出門，只要動動手指就能選訂美味餐點，若有特殊需求，更能利用備註功能與店家或外送員溝通，不過近日就有店家分享，一位客人在外送點餐時，備註欄竟留下「我是你們這間店老闆的兒子」，並威脅加量，引發熱議。
一位網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，圖中為外送平台的點餐系統，只見螢幕上，客人點了鴨血、娃娃菜、韓式Q麵等餐點，不過備註欄卻都寫著「我是你們這間店老闆的兒子，你若不給我份量多點，你就完蛋了」。
面對如此莫名且突如其來要求，當天上班接到單子的原PO則自嘲的說，「請問半路多了個兒子，該怎麼處理？我年輕，我還不想未婚生子」；而留言區中，不少網友也紛紛留言「來這招？他應該是很多老闆的兒子」、「無條件拒單」、「可憐吶～為了要多吃一點東西，到處認爹」、「拒單，順便直接回報客服」、「別拒單，給他份量少一點」。
此外，不少網友也紛紛建議，「應該去警察局提告恐嚇啊」、「做這種惡行，應該公佈此人」，對此，原PO也表示，自己不只當下已經取消訂單，事後也已到警察局備案，並表示「我比較狠一點，等警察叔叔幫我找兒子了XD」。（編輯：張志浩）