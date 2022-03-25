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街口胡亦嘉「愛的迫降」被挖出！傳下個月和嫩妻步入禮堂

▲街口投信前負責人胡亦嘉，與妻子莊郁琳共5人，遭檢方依背信罪嫌約談。（圖／翻攝自胡亦嘉IG）
▲街口投信前負責人胡亦嘉，與妻子莊郁琳共5人，遭檢方依背信罪嫌約談。（圖／翻攝自胡亦嘉IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 11:27:26

「街口投信」前負責人胡亦嘉，因涉嫌辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元，包括胡亦嘉的妻子莊郁琳等共5人，被檢方依涉犯《刑法》背信罪約談。隨著案件曝光，小倆口的愛情故事也被起底，據了解，兩人的婚宴將在下個月舉辦。

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獲封「街口小霸王」的胡亦嘉，與小他13歲的妻子莊郁琳，已經交往兩年多，兩人常常在網路上放閃，愛的非常高調。像是前陣子韓劇《愛的迫降》正熱門的時候，兩人就特別扮成劇中男女主角的模樣，在辦公室還原劇中經典橋段來慶生，讓所有員工都被閃瞎。

此外，去年年初，胡亦嘉向莊郁琳求婚成功，也不忘在IG上放閃「She said YES！」如今，隨著案件曝光後，胡亦嘉高調追求莊郁琳的故事也被挖出，據傳兩人的婚宴將在下個月舉辦。

▲街口投信前負責人胡亦嘉，與妻子莊郁琳共5人，遭檢方依背信罪嫌約談。（圖／胡亦嘉IG）
▲兩人愛得高調，更在辦公室上演《愛的迫降》戲碼，據傳，兩人婚宴將在下個月舉行。（圖／翻攝自胡亦嘉IG）
還原整起事件，檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間，涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約9000萬元，涉犯刑法背信罪嫌。今（25）日台北地檢署則指揮調查進行搜索，同時也約談胡亦嘉、妻子莊郁琳等5人到案說明。

另外，金管會於109年9月間決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰300萬元，處分理由包括，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，被檢舉未公平對待投資人等等。（編輯：詹鎰睿）

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