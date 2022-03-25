COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

街口胡亦嘉嫩妻50萬交保！曾轟動表特版　姊姊也被封女神

▲莊郁琳和街口集團執行長胡亦嘉涉嫌辦理基金，不法獲利9000萬，曾被PTT表特板封為女神的過去，近日也被起底。（圖／翻攝自莊郁琳IG）
▲莊郁琳和街口集團執行長胡亦嘉涉嫌辦理基金，不法獲利9000萬，曾被PTT表特板封為女神的過去，近日也被起底。（圖／翻攝自莊郁琳IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 11:38:232022-03-25 11:39:57

街口集團執行長胡亦嘉與其妻莊郁琳涉嫌辦理基金配售時，不法獲利9000萬，遭檢調以涉犯背信罪移送北檢複訊，昨（24）日晚間漏夜偵訊，檢方諭令胡亦嘉1000萬交保、妻子莊郁琳50萬交保，不過，由於此次事件，曾被登上網路論壇PTT表特板的莊郁琳和其姊姊莊郁玟，也再次掀起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現年28歲的莊郁琳比年紀比胡亦嘉小13歲，南加大經濟系畢業的後就在街口支付擔任監察人和董事，也是日本跨境支付專案負責人，隨後與胡亦嘉談起辦公室戀情，並於去年傳出胡亦嘉求婚成功的消息，兩人時常在網路放閃，羨煞不少網友。

▲街口投信前負責人胡亦嘉，與妻子莊郁琳共5人，遭檢方依背信罪嫌約談。（圖／胡亦嘉IG）
▲街口投信前負責人胡亦嘉，與妻子莊郁琳共5人，遭檢方依背信罪嫌約談。（圖／胡亦嘉IG）
姊姊莊郁玟則是在日本名校早稻田大學畢業，2018年結婚，已育有2子，氣質與相貌都非常出眾，姊妹倆也因才貌雙全，曾一起登上PTT表特板被鄉民推爆，姐妹2人曾一起多次被貼到PTT「表特板」被鄉民推爆，網路上公認的美女姊妹花。

至於此次事件，則是胡亦嘉夫妻涉嫌在辦理「期街口布蘭特正2」ETF基金配售時，未公平配售，獨厚少數人申購，獲取不法所得初估約9000萬元，涉犯刑法背信罪；除2人交保外，街口投信董事長王律傑、楊立偉，也分別以200萬、100萬交保。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝自IG）
▲莊郁琳和姊姊莊郁玟，曾登上網路論壇PTT表特板，被封為女神。（圖／翻攝自IG）

街口胡亦嘉「愛的迫降」被挖出！傳下個月和嫩妻步入禮堂

涉背信獲9千萬！街口董座胡亦嘉千萬交保　嫩妻50萬交保

街口執行長胡亦嘉涉背信！不法獲利9000萬　遭檢搜索約談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀