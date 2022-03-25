街口胡亦嘉嫩妻50萬交保！曾轟動表特版 姊姊也被封女神
街口集團執行長胡亦嘉與其妻莊郁琳涉嫌辦理基金配售時，不法獲利9000萬，遭檢調以涉犯背信罪移送北檢複訊，昨（24）日晚間漏夜偵訊，檢方諭令胡亦嘉1000萬交保、妻子莊郁琳50萬交保，不過，由於此次事件，曾被登上網路論壇PTT表特板的莊郁琳和其姊姊莊郁玟，也再次掀起話題。
現年28歲的莊郁琳比年紀比胡亦嘉小13歲，南加大經濟系畢業的後就在街口支付擔任監察人和董事，也是日本跨境支付專案負責人，隨後與胡亦嘉談起辦公室戀情，並於去年傳出胡亦嘉求婚成功的消息，兩人時常在網路放閃，羨煞不少網友。
姊姊莊郁玟則是在日本名校早稻田大學畢業，2018年結婚，已育有2子，氣質與相貌都非常出眾，姊妹倆也因才貌雙全，曾一起登上PTT表特板被鄉民推爆，姐妹2人曾一起多次被貼到PTT「表特板」被鄉民推爆，網路上公認的美女姊妹花。
至於此次事件，則是胡亦嘉夫妻涉嫌在辦理「期街口布蘭特正2」ETF基金配售時，未公平配售，獨厚少數人申購，獲取不法所得初估約9000萬元，涉犯刑法背信罪；除2人交保外，街口投信董事長王律傑、楊立偉，也分別以200萬、100萬交保。（編輯：張志浩）