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蘋果擬推「超狂全新服務」！最快年底推出　網友看傻眼

▲蘋果擬訂推出月租iPhone的服務，最快2022年底推出，網友反應曝光。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果擬訂推出月租iPhone的服務，最快2022年底推出，網友反應曝光。（圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 12:54:54

現今許多公司推出訂閱服務，例如串流影音平台Netflix及Google雲端硬碟，類型多屬於軟體訂閱，可近期卻有消息傳出，蘋果公司正在研擬「硬體訂閱」的服務，主打民眾「訂閱手機就如同訂閱應用程式」般輕鬆，產品可能包含iPhone、iPad、Apple Watch等，詳細方案目前仍未釋出。

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據《彭博社》報導，蘋果公司目前正在擬訂硬體產品的訂閱服務，讓民眾透過每個月支付相應費用來取得該設備的使用權，想法類似於目前所有的iCloud雲端、Apple Music等軟體訂閱的方式，計畫讓客戶使用Apple ID和App Store的帳戶來訂閱iPhone、iPad和Apple Watch。

▲有網友近日想更換新iPhone，卻堅持不換這機，而引起討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲蘋果公司有意推出「硬體訂閱」的服務。（示意圖／翻攝Pixabay）
不過目前詳細的訂閱方案還未釋出，知情人士透漏該服務有望於2022年底推出，但也有可能延至2023年，甚至最終不會出現，都在等蘋果公司內部的最終討論。

得知此消息的民眾，對這個服務抱持著相當保守的態度「APPLE價位越來越高，改成和租車一樣玩法嗎？」、「分期零利率跟出租差不多吧」、「然後租到的都不知道是新的還舊的」、「擴展基層客戶用，但出租問題一堆蘋果不知道有什麼對策」。 （編輯：李惠婷） 

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