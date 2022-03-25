蘋果擬推「超狂全新服務」！最快年底推出 網友看傻眼
現今許多公司推出訂閱服務，例如串流影音平台Netflix及Google雲端硬碟，類型多屬於軟體訂閱，可近期卻有消息傳出，蘋果公司正在研擬「硬體訂閱」的服務，主打民眾「訂閱手機就如同訂閱應用程式」般輕鬆，產品可能包含iPhone、iPad、Apple Watch等，詳細方案目前仍未釋出。
據《彭博社》報導，蘋果公司目前正在擬訂硬體產品的訂閱服務，讓民眾透過每個月支付相應費用來取得該設備的使用權，想法類似於目前所有的iCloud雲端、Apple Music等軟體訂閱的方式，計畫讓客戶使用Apple ID和App Store的帳戶來訂閱iPhone、iPad和Apple Watch。
不過目前詳細的訂閱方案還未釋出，知情人士透漏該服務有望於2022年底推出，但也有可能延至2023年，甚至最終不會出現，都在等蘋果公司內部的最終討論。
得知此消息的民眾，對這個服務抱持著相當保守的態度「APPLE價位越來越高，改成和租車一樣玩法嗎？」、「分期零利率跟出租差不多吧」、「然後租到的都不知道是新的還舊的」、「擴展基層客戶用，但出租問題一堆蘋果不知道有什麼對策」。 （編輯：李惠婷）