COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《木曜4》熱度降低？「致命原因」粉絲認了：沒動力點開

▲《木曜4超玩》一直是熱門網路節目，但有網友表示，近期自己越來越少看《木曜》，突然覺得失去動力，貼文引發熱議。（圖／記者葉政勳攝）
▲《木曜4超玩》一直是熱門網路節目，但有網友表示，近期自己越來越少看《木曜》，突然覺得失去動力，貼文引發熱議。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 18:30:00

麥卡貝網路節目《木曜4超玩》由邰智源領軍，搭配KID、坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞等班底，在開播後就擄獲不少粉絲，「一日系列」、「全明星運動大會」等更新時，也都會成為熱門話題，不過卻有網友表示，近期發現自己越來越少看《木曜》，突然覺得失去動力，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard以「突然就不想看木曜了？」為題發文，指出自己以前每週四都會跟播《木曜》，但剛剛看到「一日跨年系列」，「才發現已經3個月沒看了（除了運動會），因為運動會有我喜歡的YouTuber，說來也奇怪」。

▲（圖／翻攝木曜4超玩 YouTube）
▲原PO話題一出，引發網友熱議，許多人認為《木曜》的「片長」和「影片元素、題材的疲乏」是重點。（圖／翻攝木曜4超玩 YouTube）
原PO接著說道，不管是「下班去吃飯」、「一日系列」都突然覺得沒動力看，「當然我知道還是有很多人在看，但自己現在的情況就是，好想看，但看了發現好無聊，不知道是不是長片的關係，有點疲乏了」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表達想法，「影片太長了，平常沒那麼多時間」、「我都找以前的來看，新的只有自己喜歡的題材才會點」、「人的口味本來就會變，每家作品也不可能永遠都維持相同品質跟頻率」、「可能大家胃口被養大了」、「好看的元素大家看膩了，或者是大家只看部分題材」、「感覺越來越往傳統電視那種綜藝節目靠攏」。

不過，也有其他網友表示，「熱愛的人還是會看啦」、「這禮拜的超好看啊，一日水下作業大隊，有夠賣力」、「跟黃軒吃飯那集也很好笑」、「大家會有這些想法，都是想一起幫節目變的更好」、「我自己也很久沒跟播了，但不可否認還是個好節目」、「近期感覺有點變質，但希望這個節目要繼續撐下去，回歸以前的樣子，做好節目」。（編輯：張志浩）

《木曜4》爆剪輯失誤！洋蔥真面目遭洩出　2秒畫面網瘋傳

木曜一日系列哪集「無法被超越」？粉絲全點名它：最頂了

台灣YouTuber滿街跑！他問「怎沒工程師在做」　原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀