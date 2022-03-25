《木曜4》熱度降低？「致命原因」粉絲認了：沒動力點開
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》由邰智源領軍，搭配KID、坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞等班底，在開播後就擄獲不少粉絲，「一日系列」、「全明星運動大會」等更新時，也都會成為熱門話題，不過卻有網友表示，近期發現自己越來越少看《木曜》，突然覺得失去動力，貼文引發熱議。
原PO在Dcard以「突然就不想看木曜了？」為題發文，指出自己以前每週四都會跟播《木曜》，但剛剛看到「一日跨年系列」，「才發現已經3個月沒看了（除了運動會），因為運動會有我喜歡的YouTuber，說來也奇怪」。
原PO接著說道，不管是「下班去吃飯」、「一日系列」都突然覺得沒動力看，「當然我知道還是有很多人在看，但自己現在的情況就是，好想看，但看了發現好無聊，不知道是不是長片的關係，有點疲乏了」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言表達想法，「影片太長了，平常沒那麼多時間」、「我都找以前的來看，新的只有自己喜歡的題材才會點」、「人的口味本來就會變，每家作品也不可能永遠都維持相同品質跟頻率」、「可能大家胃口被養大了」、「好看的元素大家看膩了，或者是大家只看部分題材」、「感覺越來越往傳統電視那種綜藝節目靠攏」。
不過，也有其他網友表示，「熱愛的人還是會看啦」、「這禮拜的超好看啊，一日水下作業大隊，有夠賣力」、「跟黃軒吃飯那集也很好笑」、「大家會有這些想法，都是想一起幫節目變的更好」、「我自己也很久沒跟播了，但不可否認還是個好節目」、「近期感覺有點變質，但希望這個節目要繼續撐下去，回歸以前的樣子，做好節目」。（編輯：張志浩）