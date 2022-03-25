發票載具顯示全沒中！過來人「1舉動」嗨領500：差點錯過
今（25）日財政部開出1、2月統一發票兌獎號碼，不少民眾已經搶在第一時間對獎，但近日，有網友卻發現不同的載具，同一張發票卻一個顯示有中獎，另一個APP顯示沒有。對此，有相同經驗的過來人則分享，民間載具APP的雲端發票獎會比較晚開，自己也曾經隔天重新對獎，才意外發現可以領雲端載具獎。
根據原PO於《爆系知識家》發問，自己有下載一個民間發行的發票載具，以及政府的《統一發票兌獎》APP，但同一張發票在一般的發票載具顯示未中獎，財政部《統一發票兌獎》卻顯示有中雲端載具獎500元。
對此，曾有相同經歷的網友則解答，自己上個月也發生過相同的問題，結論是民間APP的雲端載具獎，會更新比較慢，因此若搶在第一時間對獎，可能會誤以為全部沒中，但若是隔天重新確認，或者是到財政部平台確認，就可以確保不會錯過領獎機會。
多數網友點頭認了，「上面那個是民間App， 時間顯示上，會比官方APP慢一些」、「你直接去雲端發票網站查就知道了」、「雲端獎比較慢開，app中獎還沒有更新，可能明天看就說中獎了」、「以財政部的為準，所以有中，他們才是發獎金的」。
根據《NOWnew今日新聞》相關報導表示，今年1-2月期發票起，雲端發票專屬五百元獎直接從100萬組加碼到165萬組，大大提升民眾使用雲端載具的中獎機率，因此建議使用民間載具APP對獎，顯示全部沒中的人也別灰心，也許隔天可以試著重新對獎。（編輯：鍾怡婷）